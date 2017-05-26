(Görüntülü Haber) Uçakta 10 bin metrede verdikleri konser, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosuna ilgiyi artırdı

Ahmet ÜN / DİYARBAKIR, () - ANKARA- Diyarbakır seferi yapan uçakta, geçtiğimiz günlerde 10 bin metre yüksekte verdikleri konser görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandıran Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, dün akşam Diyarbakır'da verdikleri konserde söyledikleri Türkçe ve Kürtçe Diyarbakır türküleri ile izleyenleri coşturdu. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 12 Mayıs'ta Ankara'da düzenledikleri turnenin ardından uçak ile kente dönerken, 10 bin metre yüksekte konser vererek yolcuları coşturdu. Uçakta çekilen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyundıran koro üyeleri, daha sonra herkesi 25 Mayıs'ta Diyarbakır'da verecekleri konsere davet etti. Uçakta anonsu yapılan konseri dün Cahit Sıtkı tarancı Kültür Merkezinde gerçekleştiren Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, izleyenlere ve unutulmaz bir gece yaşattı. KONSERİ ERMENİ SANATÇI BAŞLATTI Uçaktaki konseri ilk başlatan ve 25 yıl Amerika'da yaşayan ünlü udi Ermeni sanatçı Yervant Bostancı oldu. Bostancı ilk türküyü mırıldadıktan sonra, diğer koro üyelerinin de kendisine eşlik etmesiyle uçak konserinin gerçekleştiğini dile getirerek, görüntülerin yayınlanmasının ardından Amerika'dan çok sayıda mesaj aldığını söyledi. Bostancı,şunları söyledi: "Uçakta sesimizi yükseltikten sonra 30 kişilik koromuz birden türkü söyleme başladı. Türkülere uçaktaki herkes eşlik etti. Biz de bu duruma şaşırdık. Baktık güzel gidiyor, türküleri arka arkaya sıralamaya başladık. Uçaktakiler ellerindeki telefonlarla bizi çekmelerini gördükten sonra sesimizi sahnedeymiş gibi daha fazla yükseltik. 25 yıl boyunca Amerika'da kaldım. O görüntülerden sonra Amerika'da çok sayıda mesaj aldım. Diyarbakır'ın bu nadide korosunun isminin birdenbire bir yıldız gibi parlaması bizi mutlu etti. İyi ki Türkiye'ye gelmişim, iyi ki memleketim Diyarbakır'a gelmişim, iyi ki bu korodayım." 'O COŞKUYLA BİRLİKTE SESİMİZİ DUYURDUK' Ses sanatçısı Canan Timur ise, İzmirli olduğunu ve 10 yıldır Diyarbakır'da yaşadığını belirterek şunları anlattı: "Bu kenti çok seviyorum. Diyarbakır'ın misafirperverliğini, insanlarını, kültürünü, doğallığını, herşeyini çok sevdim. Bundan dolayı 10 yıldır burada görev yapıyorum, burdan gitmeyi hiç düşünmüyorum. Uçaktayken Diyarbakır'ı görünce, özellikle Yervant Bey toprağını görünce türkü söylemeye başladı. O coşkuyla birlikte sesimizi duyurduk. Uçaktakiler de bize eşlik etti. Bu sevinçle ben de konserimize davet etmek, bizi burada dinlemeleri için, farkımıza varmaları için bir anons yaptım. Diyarbakır halkı sanata çok düşkün." Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Müdürü Derya Akkoç da, uçakta verilen konserin koronun tanıtımı için çok önemli etki oluşturduğunu kaydederek şöyle dedi: "Korumuz, Diyarbakır'daki müzikseverlere hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Her ses ve saz sanatçılarımız farklı illerden geldiği gibi Diyarbakırlı olanlar da içlerinde var. Geçtiğimiz günlerde turneden döndüğümüzde meşhur uçak konserimiz gerçekleşti. Bu konserin koromuzun tanıtımı açısından çok önemli katkısı oldu." 'MAÇ, DİZİ İZLEMEYİ BIRAKIP BİZE GELİYORLAR' Uçaktaki konser görüntülerinin yayınlanmasıyla çok sayıda kişi tarafından arandığını anlatan Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği Koro Şefi Tanju Demirkol da, ilk kez böylesi bir tanıtama şahit olduklarını söyledi. Demirkol, şöyle konuştu: "Diyarbakır'a geldikten sonra, telefonlarımızı nereden bulmuşlar bilmiyorum, bizi arayıp, 'Konserleriniz ne zaman, siz Diyarbakır'da mısınız?' gibi sorular sordu. Biz 1991 yılından beri Diyarbakır'da olduğumuzu söyledik. Bu kentin kültüründe müziğe ilgi var. Biz güzel müzik yapıyoruz. Ama malum olaylardan dolayı bizi tanıyamadılar. İnsanlarımız akşamları konserlerimize gelemiyorlardı, bazen konser veremedik. Bundan sonra çok güzel konser etkinliklerimiz olacak. Artık futbol maçları ve dizlileri izlemeyi bırakıp, bizi dinlemeye geliyorlar."