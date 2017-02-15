(Görüntülü Haber) Uçaklara kuş çarpma kazaları SHGM'ye bildirilecek

Faik KAPTAN-Murat ÇAKIR/İSTANBUL,() Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, havaalanları ve havaalanı merkezli 13 kilometre çaplı alandaki yabani hayvanlarla mücadeleyi artırmak ve uçuş, can ve mal emniyeti için önlemler almak amacıyla Yabani Hayvan Kaynaklı Olay ve Kaza Bildirimleri Genelgesi yayımladı. Özellik göç zamanı yaşanan göçmen kuşların neden olduğu veya havalimanları çevresindeki bölgesel yaban hayvanları tarafından yaşanan olayların en aza indirilmesi amacıyla SHGM Genel Müdür Vekili Bahri Kesici imzasıyla yayınlanan genelgede, bundan böyle tüm bu kazaların bir forum aracılığıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bildirilmesi zorunluluğu getirildi. Genelgede,” Belirtilen havaalanı sahaları içinde yabani hayvanlar ile alakalı tüm olay ve kaza bildirimleri, 2017 yılından itibaren Yabani Hayvan Bildirim Formu’nun doldurulması suretiyle Genel Müdürlüğümüze sunulacaktır” denildi. 3.HAVALİMANI Önümüzdeki yıl hizmete girmesi planlanan 3.Havalimanı’nın göç yolları üzerinde olmasının da göz önüne alındığı belirlenen bu genelge ile SHGM’de toplanan verilerin, Yabani Hayvanlarla Mücadele Komitesi tarafından gerçekleştirilecek toplantılarında analiz edilmesi ve bu veriler ışığında düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi. Uçuş ve yer emniyetinin artması bakımından büyük önem taşıyan ve bu konuda hava yolu işletmelerinin gerekli hassasiyeti göstermesinin önem taşıdığı belirtilen genelgede SHGM’ye gönderilecek olan forumda 16 ana başlıkta şunlar istendi: “ Uçağın tipi, çarpılan yere göre, burun kısmındaki radom ise onun modeli, ön cam ise model ve tipi, motorlar ise tüm özellikleri, gün batımı, gün doğumu , gece ve gündüz durumu, uçağın gövde tipi, kullanılan pist, iniş takımlarının durumu, hızı, ışıkların durumu, kalkışın iptal mi yoksa geri dönme mi olduğu? Tırmanma anı veya koşturma anı mı? Yerde kalma süresi, tahmini tamir ve değişim giderleri,( örneğin,kazanç kaybı, yakıt, otel gibi). Hava durumu, yangın uyarısı var mı? Hayvanın türü, motorca yutulan tahmini hayvan sayısı, çekilen fotoğraflar, yaban hayvan konusunda pilotun bilgileri”