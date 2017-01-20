(Görüntülü Haber) Uçak kazasında ölen pilot Kazım Öndül, Konya'da toprağa verildi

Mehmet Kayhan YILDIZ/KONYA,() - KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'de ACT Havayollarına'na ait Boeing 747 tipi uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitiren ikinci pilot, emekli Hava Pilot Tuğgeneral Kazım Öndül, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi Altuntaş Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Kırgızistan'da düşen uçakta yaşamını yitiren 4 mürettebattan ikinci pilot Kazım Öndül'ün cenazesi, dün İstanbul'da düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ne bağlı eskiden belde statüsünde olan Altuntaş Mahallesi'ne getirildi. Burada kendi evinin önünde helallik alınırken, oğulları THY'de pilot olarak görev yapan Gökçe, Koç Üniversitesi'nde okuyan Tolunay, İstanbul'da bir bankada çalışan Gökselin ve eşi Şükran Öndül taziyeleri kabul etti. CHP ÇELENGİNİN YERİ DEĞİŞTİ Helallik alınmasının ardından Kazım Öndül'ün cenazesi, araçtan indirilerek askerlerin ve vatandaşların omuzlarında törenin yapılacağı yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Altuntaş Merkez Camii'ne getirildi. Öndül’ün Türk Bayrağına sarılı tabutu cami önünde beklerken, oğlu Gökçe Öndül’ün isteği üzerine, tabutun tam karşısındaki askeriyeye ait çelenkler arasında bulunan CHP Genel Başkanlığı’na ait çelenk, yakınları tarafından kaldırılarak siyasi partilerin çelenklerinin bulunduğu bölüme götürüldü. Emekli Tuğgeneral Kazım Öndül, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, 2008 yılında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde terör örgütü militanları tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit düşen yeğeni Jandarma Ulaştırma Er Muharrem Samur'un mezarının yanına defnedildi. 4 kardeş olan Kazım Öndül'ün, 2011 yılında 3'üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı'ndan Hava Pilot Tuğgeneral olarak emekli olduğu belirtildi. Bu arada amcası Kazım Öndül’ün her uçuş sırasında kendisini aradığını belirten yeğeni Şevket Öndül, amcasının askeri okulu kazandıktan sonra Altuntaş'dan ayrıldığı ve zaman zaman ailesi ve akrabalarını ziyaret etmek için geldiğini söyledi. FOTOĞRAFLI