İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, () İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin ardından burada toprağa verilecek.
(Görüntülü Haber) Uçak kazasında ölen Jasmin Baruh son yolculuğuna uğurlanıyor (1)
İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, () İRAN'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Jasmin Baruh için Aşkenaz Musevi Cemaati Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze törenine çok sayıda kişi katılıyor. Baruh, cenaze töreninin...
15 Mart 2018 Perşembe 13:54
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