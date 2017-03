(Görüntülü Haber) Üç yıldır kadının en büyük sorunu şiddet

KADİR Has Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Araştırma sonuçlarına göre bu yıl da kadınların en büyük sorunu ‘şiddet’ oldu. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması”nın 2017 yılı sonuçları, üniversitenin Cibali Kampüsü’nde, Kadir Has Üniverisitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mary Lou O’Neil ve Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu’nun sunumlarıyla düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Şubat ayında 23 ilde, kadın ve erkek bin 216 kişi ile gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’de kadınlık ve erkekliğe atfedilen özelliklerin ülkedeki aile, çalışma ve siyaset dünyasındaki yansımalarını değerlendirirken birçok çarpıcı veriyi de ortaya koyuyor. EN BÜYÜK SORUN HALA ŞİDDET Araştırma sonuçlarına göre 2017 yılında kadının en büyük sorunu yüzde 55’lik oranla ‘şiddet’ oldu. Araştırmanın geçtiğimiz yıllarda açıklanan sonuçlarında da, ‘şiddet’ en yüksek oranla kadınların en büyük problemi olarak görülmüştü. Araştırma yapıldığından bu yana en önemli sorun olarak belirtilen şiddet, son 3 yılın en düşük seviyesine indi. Bu yıl yüzde 55 olarak belirlenen oran geçtiğimiz yıl yüzde 77,8, 2015 yılında ise yüzde 86,6’lık bir kesimin en önemli sorunuydu. Kadınların sorunlarında ikinci sırayı yüzde 12 ile ‘işsizlik’, üçüncü sırayı ise yüzde 11’lik oranla ‘eğitimsizlik’ aldı. REKTÖR PROF. DR. MUSTAFA AYDIN’DAN ARAŞTIRMA YORUMU Araştırma sonuçlarını değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mustafa Aydın, “ 'Türkiye’de kadınların en önemli sorunu nedir?' sorusuna 'verilecek ikinci bir cevap yok' diyebiliriz. İşsizlik ve eğitimsizlik de önemli sorunlar ancak şiddet tek başına en önemli sorun” dedi. Araştırmadan çıkan diğer sonuçları da yorumlayan Prof. Dr. Aydın, “Türk toplumu kendisinden farklı olanlarla bir arada olmaktan haz etmiyor, bu alanda muhafazakar bir duruşa sahip. Bu araştırma açısından baktığımızda cinsel tercihleri farklı insanlarla çok fazla bir arada olmak istemiyorlar. Onların belli bir oranda haklara sahip olmasını kabul etmekle birlikte bu oran yüzde 50’nin üzerine çıkmıyor. Evli olmayan çiftlerin bir arada yaşamasına da yüzde 75’e varan bir oranla karşı çıkılıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin yine yüzde 75 oranında mutlaka evlenmeleri gerektiği düşünülüyor” diye konuştu. KIZ ÇOCUKLARININ ERKEN YAŞTA EVLENDİRİLMESİNE YÜZDE 70 KARŞI Kadınların ev işlerine aidiyetlerinin onların doğal parçaları olarak görüldüğünü dile getiren Aslı Çarkoğlu, bunu değiştirmek için uzun bir süre gerektiğini vurguladı. Türkiye’de kadınların toplumsal hayata katılımlarının daha fazla konuşulduğunu söyleyen Çarkoğlu, “Kadınlardan bu konuda daha fazla talep var. Bunun ihtiyaçlarından birinin eğitim olduğunun farkına varılmış durumda ki kadınların çok erken yaşta evlendirilmesine onay yüzde 30 civarında kalıyor. Yüzde 70’lik grup erken yaşta evliliğin kesinlikle hiçbir şart altında olmaması gerektiğini söylüyor” ifadelerinde bulundu. DÖRT KADINDAN ÜÇÜ ÇALIŞMIYOR Araştırmaya göre, kadınların sadece yüzde 25’i şu anda aktif olarak iş yaşamında varlık gösteriyor. Kadınların çalışma hayatındaki en büyük sorunun ‘kadının çalışmaması’ olduğunu belirten Doç. Dr. Mary Lou O’Neil de “Kadınların yüzde 34’ü geçmişte çalıştığını, yüzde 41’i ise hayatında hiç çalışmadığını söylüyor. Bu çok yüksek bir oran. Bu noktada iki sebep ön plana çıkıyor. İlk olarak ev içi sorumlulukları ikinci olaraksa izin alma problemi. İlk sorun bir paylaşma problemi. Ev içi paylaşım biraz daha eşit hale gelirse Türkiye’de kadınlar daha rahat çalışabilirler. İkinci sorun olan babadan, eşten izin alamama ise biraz daha aşılması zor bir sorun” diye konuştu. KADINLAR SİYASETTE ‘KADIN LİDERLİĞİ’ İSTİYOR Kadınların siyasal hayattaki yeriyle ilgili sonuçları da yorumlayan O’Neil, “Bir kadın parti liderine oy verip vermeyeceklerini sorduğumuzda hem kadınların hem de erkeklerin kadın adaya oy vereceği cevabını aldık. Benzer özelliklere sahip bir kadın ve bir erkek cumhurbaşkanı adayı olduğunda oylarını nasıl verecekleri soruluğunda ise kadınların büyük kısmı kadın adaya oy vereceklerini söyledi. Erkeklerin tercihleri ise daha farklı oldu, onlar kadın adaya oy vermeyi çok tercih etmediler” dedi. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE HAYIR, EVDE KIZ ÇOCUKLARININ ÇALIŞMASINA EVET Katılımcılar, 14 yaş ve altı çocuklar için hangi davranışların uygun olup olmadığına dair soruda ise “ev dışında bir işte çalışması” seçeneğine yüzde 88 oranında “çocuk için uygun değil” dedi. Katılımcıların verdiği cevaplardan kız çocuklarının ev işlerine daha uygun görüldüğü sonuçlar arasında yer alırken, oğlan çocukların ev işlerine dahil edilmediği saptandı. BOŞANMAK İÇİN AİLE İÇİ ŞİDDET YETERLİ SEBEP Araştırmada ortaya çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise aile içi şiddet konusunda oldu. Katılımcıların yüzde 74’ü aile içi şiddetin boşanmak için yeterli bir sebep olduğunda birleşirken, bu oran geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 artış göstererek kadınlarda yüzde 78 oldu. Erkeklerde ise yüzde 70 olarak gerçekleşti. Aynı grupta sunulan “Erkek ailenin dirlik düzeni için zaman zaman şiddete başvurabilir” seçeneğine olumlu yaklaşan katılımcıların oranı geçtiğimiz yıl yüzde 14,4 iken bu yıl yüzde 11’e düştü. KÜRTAJA ŞARTLI KABUL Araştırmada yakın geçmişte çokça tartışılan ‘kürtaj’ konusunda “Kürtajı zorlaştıran bir sağlık sistemimiz var” ifadesine olumlu cevap verenlerin oranı bir yıl önceki yüzde 57’lik orandan yüzde 51’e düşerken; “Kürtaj kadının en temel hakkıdır, yasaklanamaz” diyenlerin oranının ise yüzde 43’ oldu. “Kürtaj sadece belirli durumlarda (tıbbi zorunluluk, ensest, tecavüz) uygulanabilir” görüşü ise kürtaj konusunda yüzde 64 ile en fazla kabul gören ifade oldu. MUTLU VE GÜVENLİ BİR TOPLUM MUYUZ? Araştırmaya katılanların çoğunluğu hayatlarından genelde memnun olduklarını belirtirken (ortalama değerlendirmeleri 10 üzerinden 7.6), bu memnuniyeti ilişkiler açısından en fazla açıklayan kaynağın eşlerden ve arkadaşlardan duyulan memnuniyet olduğu görüldü. Kadınların genel hayat memnuniyeti değerlendirmeleri erkeklerinkinden daha fazla, ancak ilişki memnuniyeti açısından kadınlar, erkeklere göre eş, kayınvalide ve kayınpederlerinden daha az memnunlar. Katılımcıların güven sorularına verdikleri yanıtlarda ise, en fazla güvenin aile üyelerine duyulduğu gözlemlendi. Aile dışı kişilere duyulan güven sıralamasında ilk sırayı asker ve polis paylaşıyor. Kadınlar ve erkekler arasında kişilere güven duyma konusunda tek anlamlı fark eşlere duyulan güvende görülüyor. Kadınlar eşlerine erkeklere oranla daha az güveniyorlar.