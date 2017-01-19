(Görüntülü Haber) Üç Okul Bir Konser

Taner YENER-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, () AYDIN Doğan Güzel Sanatlar, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, ilk olma özelliği taşıyan “Üç Okul Bir Konser Projesi” kapsamında gerçekleştirilen konserde bir araya geldi. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Aydın Doğan Vakfı tarafından yenilenerek yeni ismini alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, yeni projeler hayata geçirmeye başladı. Bu projelerden biri olan “Üç Okul Bir Konser Projesi” kapsamında Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, İstanbul Avni Akyol ve Aşık Veysel Güzel Sanatlar Liseleri ile ilk olma özelliği taşıyan ortak bir çalışmaya imza attı. Proje kapsamında Ekim ayından bu yana çalışmalarını sürdüren öğrenciler, Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen konserle dinleyicilerle buluştu. Konsere Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali, İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Tutal, Beylikdüzü Aşık Veysel Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Özer Öztop ile öğrenci ve ailelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. BOZALİ: “ORTAK PROJELER VE ÇALIŞMALAR YÜRÜTMEKTEYİZ” Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konser öncesinde konuşan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Osman Bozali, sanatın hayatın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bozali, ‘Üç okul bir konser’ adlı projenin aynı amaç ve inançla birlikte oldukları Aşık Veysel ve Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesiyle ortaklaşa hazırlandığını ifade ederek, “Müzik ve resim alanlarında çağdaş eğitimin tüm olanaklarına sahip bir eğitim kurumu olma yolunda ilerleyen okulumuz yenilikçi yönetimi ve uzmanlaşmış kadrosuyla öğrencilerimizi bir yandan üniversiteye hazırlarken bir yandan da çeşitli sosyal etkinliklere katılmalarını ve görev almalarını sağlamaktadır. Bu alanda İstanbul’da bulunan 3 güzel sanatlar lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin katkılarıyla etkinlikler, ortak projeler ve çalışmalar yürütmekteyiz. “ dedi. BOZALİ: “ÇOCUKLARINIZLA GURUR DUYACAĞINIZA YÜREKTEN İNANIYORUM” Bu geceki konserde güzide üç okulun, öğretmen ve öğrencilerinin büyük bir özveriyle hazırlandığını belirten Bozali, “En iyisini yapmak için gösterdikleri gayret ve çabanın nadide ürünlerini sizlere sunacaklardır. Uzun soluklu bir çalışmanın, emeğin sonuçlarını sizlerin de çok beğeneceğinize ve çocuklarınızla gurur duyacağınıza yürekten inanıyorum. Bu konserin hazırlanmasında emeği geçen şef Pınar Çıtak, Murat Sığırcı, Gürkan Göksel ve Ali Ozan Öcal’a okul müdürlerimiz Özer Oztop ve Recep Tutal beye, Aşık Veysel, Avni Akyol ve Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerini yürekten kutluyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca okul aile birliği başkanı ve üyelerine teşekkür ederim. Bu konuda bize katkılarını sunan Aydın Doğan Vakfı’na da şükranlarımı sunuyorum“ diye konuştu. PERFORMANSLARIYLA ALKIŞ ALDILAR Güzel sanatlar okulu öğrencilerinden oluşan orkestra, Mozart, Edward Grieg, Frank Valli, Nat Simon, Hasan Özcivi, Teyfik Guliyev, Şinasi Çilden’in eserlerini seslendirdiler. Konseri büyük bir ilgiyle izleyen veliler, öğrencilerin performanslarına alkışlayarak desteklediler. Konserin ardından üç okulun müdürleri tarafından orkestrada bulunan öğrencilerine katılım belgesi verildi. Konserin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve vakıf yöneticilerine de plaket takdiminin ardından sona etkinlik sona erdi. İLK ORTAK GÜZEL SANATLAR LİSESİ PROJESİ Öğrencilere müziğin birleştirici gücü ışığında; tecrübelerini paylaşmalarını, orkestral yorumu düşünmelerini ve farklı şeflerle seslendirme tecrübesi yaşamalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı hedefleyen proje, İstanbul’daki Güzel Sanatlar Liselerinin ilk ortak projesi olma özelliği taşıyor. AYDIN DOĞAN GÜZEL SANATLAR LİSESİ Aydın Doğan Vakfı ile İstanbul Valiliği arasında yapılan protokol doğrultusunda 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında yeni adını alan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi, Proje Okulu statüsünde eğitim-öğretim veriyor. Daha önceki yıllarda ilköğretim okulu olarak eğitim öğretim hayatına başlayan okul, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri’nin armağan ettiği renovasyon projesi ile yenilenerek hizmet vermeye devam ediyor. Bünyesinde Görsel Sanatlar ve Müzik alanları bulunan Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi ilk mezunlarını 2015 yılında verdi. Müzik alanında piyano eğitimi zorunlu ders olan okulda her öğrenci bunun yanında keman, viyola, viyolonsel (çello), bağlama, ud, kanun, gitar, konturbas, klarnet ve flüt enstrümanlarından birini de seçmeli ders olarak alıyor. Görsel Sanatlar alanında ise öğrencilere Desen Çalışmaları dersinin yanında iki boyutlu ve üç boyutlu sanat atölyesi, heykel atölyesi ve grafik atölyesi çalışmalarına yönelik eğitim veriliyor. AB ve kardeş okul projeleri uygulayan okul, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle ulusal ve uluslararası alanda birçok projeyi yürütecek.