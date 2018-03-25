Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.
(Görüntülü Haber) UBER sürücüsü gözaltına alındı (2)
Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü (24) gözaltına alındı....
25 Mart 2018 Pazar 16:46
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