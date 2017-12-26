Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Tuzla’da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor. Alınan numunelerin laboratuvara gönderildiği öğrenildi.
(Görüntülü Haber) Tuzla'da panik yaratan koku: Polis merkezinin bahçesine getirilen vidanjörler inceleniyor
Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL, () Tuzla’da koku paniğiyle ilgili bölgede dün görev yaptığı belirlenen vidanjörler örnek alınmak üzere Orhanlı Polis Merkezi Amirliğine getirildi. Polis merkezinin bahçesindeki vidanjörlerde inceleme yapılıyor....
26 Aralık 2017 Salı 17:35
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