Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-TUZLA deniz açıklarında 19 yaşındaki bir genci cesedi bulundu. Bir tekne yardımıyla denizden çıkarılan ve üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saat 18.00 sıralarında Postane Mahallesi sahili deniz açıklarında ceset görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bir tekne yarımıyla cesedi denizden çıkardı. Ceset üzerinde Furkan Yıldırım adına kimlik çıkarken, herhangi bir darp ya da yaralanma izi olmadığı öğrenildi. 19 yaşındaki gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
(Görüntülü Haber) Tuzla'da denizde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu
Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,()-TUZLA deniz açıklarında 19 yaşındaki bir genci cesedi bulundu. Bir tekne yardımıyla denizden çıkarılan ve üzerinde herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Saat...
10 Mart 2018 Cumartesi 08:53
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.