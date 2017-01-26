(Görüntülü Haber) Tüyleri dökülen koyunlar korkutuyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),() MERSİN'in Erdemli İlçesi'nde bir vatandaşa ait 100 küçükbaş hayvanın açlıktan zayıfladığı ve tüylerinin döküldüğü ileri sürüldü. Hayvanseverlerin tepki gösterdiği besici Nuriye Gökçen, hayvanların bu hale açlıktan değil aşırı yağış yüzünden strese girmelerinden kaynaklandığını söyledi. Akdeniz Mahallesi'nde bir ahırda bulunan yaklaşık 100 küçükbaş hayvanın içler acısı durumu hayvan severlerin tepkisine neden oldu. Hayvan severlerden Yakup Alper ve Serkan Orhan tarafından görüntülenen koyunların tüylerinin döküldüğü ve bazılarının da aşırı zayıf olması dikkat çekti. Hayvanların çevredeki kamış ve portakal, limon gibi atıkları yediğini belirten Yakup Alper, hayvanlara sahip çıkılmasını istedi. Yakup Alper, "Ben de bir hayvan yetiştiricisiyim, aynı zamanda hayvan severim. Ben uzun süredir buraya yakın bir inşaatta çalışıyorum. Bu hayvanlar resmen ölüme terk edilmiş durumdalar. Açlıktan hayvanların tüyleri dökülmüş, bir deri bir kemik kalmışlar. İnsanın buna nasıl vicdanı razı olur? Bu hayvanların sahibi bu duruma nasıl izin verir" dedi. STRESTEN ZAYIFLADILAR Hayvanseverlerin tepki gösterdiği koyunların sahibi olan Nuriye Gökçen ise, gerektiği gibi baktığını kaydederek, "Düzenli olarak yemini veriyorum. Aç bırakmam söz konusu değil. Bu çevredekiler insanların görüşüdür. Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlardan dolayı hayvanlar strese girdi ve o yüzden zayıfladılar. Açlıktan bu duruma geldiklerine katılmıyorum"diye konuştu.