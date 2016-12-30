DİYARBAKIR, () - HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın cezaevinde çektirdikleri ilk fotoğraflar paylaşıldı. Kocaeli Kandıra Cezaevinde bulunan Figen Yüksekdağ, Gülser Yıldırım, Ayla Akat Ata ve Gültan Kışanak'ın cezaevinde birlikte çektirdiği fotoğraflar Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğraflar, 'KHK ile kapatılan KJA Dönem Sözcüsü Ayla Akat: Tüm kadınlara sevgilerimi iletiyorum' ve 'Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Gültan Kışanak'tan direnen tüm kadınlara selamlar' notu ile paylaşıldı.
(Görüntülü Haber) Tutuklu HDP'li kadınların cezaevi fotoğrafları
DİYARBAKIR, () - HAKLARINDA yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanarak cezaevine konulan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, eski Milletvekili Ayla Akat Ata ve görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir...
30 Aralık 2016 Cuma 15:51
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