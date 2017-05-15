(Görüntülü Haber) Turu düzenleyen Ceylan; 'Turizm belgem yok, aracın bulunmasına aracılık ettim'

MUĞLA'da 24 kişinin hayatını kaybettiği kazanın en önemli isimlerinden, eşiyle birlikte turu düzenleyen Murat Ceylan, aynı kazada kaybettiği 22 yıllık hayat arkadaşı Nazlı Ceylan'ın cesedini, trafik levhasına takılmış halde bulduğunu söyledi. 'ya açıklamalarda bulunan Ceylan, bu tür turlar için gerekli olan turizm belgesinin olmadığını itiraf edip sistemi de anlattı. Ceylan, “Benim bir ticari aracım var. Sürekli böyle geziler için beni kiralarlar, bu gezi için onun kapasitesi dolunca gelen istek üzerine kaza yapan aracın bulunmasına aracılık ettim. Otele aracılık ettim. Zaten o gün o yoldaki 100 aracı böyle durdursalar, ancak birisinde ikisinde turizm belgesi çıkar. Herkes böyle çalışıyor. Kaza yapan şoförü de yıllardır tanıyorum ve o yola gidip gelen biri" dedi. İzmir'den geçen Cumartesi Anneler Günü kutlaması için yola çıkan, kadın ve erkeklerin bulunduğu 34 yolcuyu taşıyan Armağan Serttaş yönetimindeki tur midibüsü, Muğla- Marmaris karayolunun Sakar Geçidi'nde keskin virajların bulunduğu rampada kontrolden çıktı. Yolcuların çığlıkları arasında, virajda 30 metreden yola savrulan midibüs, 35 AL 1645 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada Fatma Sevindik (58), Nesrin Öksüz (53), Habil Güler (57), Mükerrem Salcan (63), Selda Altay (41), Ayşe Kolcu (54), Melisa Şele (18), Feray Akın (55), Gülüzar Kılıç (52), Cemile Sönmez (59), Fermudiye Ay (49), Leyla Konakçı (46), Zeynep Öksüz (54), Ayşe Nur Namlıarkan (52), Hatice Güllü, Leman Kılıç, Zübeyde Çalık, Armağan Sertbaş, Nazlı Ceylan, Kemal Öksüz, Mübeccel Dedeoğlu, Münire Güler, Sultan Karadağ ve Serpil Kaldırımcı hayatını kaybetti. Yasemin Namlı Arkan, Nazime Çiçek, Duygu Sertbaş, Bircan Kıran, Fatma Ökten, Bahar Sınur, 10 aylık Nehir Sertbaş, Beyzanur Hano, Cahide Güler ve Simge Sinur, yaralandı. Muğla'dan İzmir'e getirilen cenazelerden 18'i dün toprağa verildi. Geriye kalanlardan 3'ünün İzmir'de, diğerlerinin de Çanakkale, Ankara ve Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlanacakları açıklandı. TURU DÜZENLEYEN MURAT CEYLAN, 'YA KONUŞTU Aynı kazada kaybettiği eşi Nazlı Ceylan ile birlikte turu düzenleyen Murat Ceylan, hem kaza öncesinde yaşananlara, hem de kendi düzenlediği tur sisteminin nasıl çalıştığını 'ya anlattı. Kazada 22 yıllık hayat arkadaşını kaybettiğini bu nedenle de çok üzüntülü olduğunu söyleyen Ceylan, “Sadece eşimi değil, o kazadakilerden 25'i tek tek yakından tanıyordum. Büyük acı yaşıyorum. Mahallede beni iyi bildiklerini biliyorum. Kazadan sonra da suçlamamışlar. Burada da konuştuklarımın yanlış anlaşılıp oradaki vatandaşların 'Murat sevgisini' kırmak istemiyorum" dedi. TURİZM BELGESİ YOKMUŞ Bu tür turlarını nasıl düzenlediğini anlatan Murat Ceylan, kendisinin turları düzenleme yetkisi verilen turizm belgesine sahip olmadığını itiraf etti. Ceylan, şöyle konuştu: “Benim 30 yolcu kapasiteli bir tane ticari aracım var. Sağda soldan insanlar bu tür geziler için benim aracımı kiralarlar. Bu gezide de öyle oldu. Benim aracımın kapasitesi tamamen doldu. Ancak tura gelmek isteyen kişiler, benden yeni bir araç bulmamı istedi. Ben de bu arkadaşın bulunmasına aracılık ettim. Ancak o şoförü de yıllardır tanırım ve o yola da çok sık gidip gelmiştir. Benim turizm belgem bulunmuyor. Dediğim gibi sadece vatandaşlar toplanıp kiraladıkları zaman giderim. Zaten o gün, o yolda giden benimki gibi 100 aracı durdursan, ancak bir ya da ikisinde turizm belgesi bulunur. Sistem böyle çalışıyor. İnsanlar böyle yapıyor. Ben de 5 yıldır bu şekilde yolcu taşımacılığı yapıyorum. Organizasyonlar için sadece aracımı kiralıyorum. Ondan önce de gittiğimiz yerler oldu." EŞİNİ TRAFİK LEVHASINA TAKILI BULDU İzmir'den kaza günü çok sayıda aracın Marmaris yönüne gittiğini anlatan Murat Ceylan, “Biz peş peşe yola çıktık. Çine'de mola verdiğimiz zaman kaza yapan araçta bulunanlar, eşimi çok severlerdi. Eşim de hem otelin ayarlanmasına aracılık ettiğimiz için kimlikleri toplayacak, hem de arkadaşlarıyla yolculuk yapacaktı. Sakar Geçidi'ndeki çay bahçesinde inecekti. Ancak o çay bahçesine 500 metre kala da kaza oldu. Biz Marmaris'e doğru gittiğimiz sırada aramızda yaklaşık yarım saatlik fark vardı. Onlar Çine'de oyalanmışlardı. Sonra beni yine o bölgede tur taşımacılığı yapan birisi aradı. Aracı tarif etti ve bize ait olup olmadığını sordu. Ben de hemen geri döndüm. Orada eşimi aradım dakikalarca. Sonra görüntülerde de var bir kadın levhaya takılmış işte o benim eşimdi. Saatlerce başında bekledim" dedi. Kazadan dolayı gerek psikolojisinin gerekse de moralinin çok bozuk olduğunu söyleyen Murat Ceylan, kazanın neden olduğunu yönelik soruya ise bir gerekçe bunamadığını, araştırmalarda çıkacağını ifade etti.