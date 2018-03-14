(Görüntülü Haber) Türkücü doktor bayramını böyle kutladı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan genel cerrah uzmanı Dr. Mehmet Bayındır, bu 14 Mart Tıp Bayramı'nda da geleneği bozmadı ve eline mikrofonu alarak hem türkü söyledi hem de zeybek oynadı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 8 ay önce göreve başladığını ve ilk tıp bayramını kutladığını ifade eden Başhekim Prof. Dr. Nurettin Ünal, günün neşesini arttıracak bir kutlama düzenlediklerini söyledi. Tıp Bayramı'nın modern tıbbın başlangıcıyla birlikte Türkiye'de 1960'lı yıllardan beri kutlandığını belirten Prof. Dr. Ünal, farkındalık yaratmak amacıyla hastanede çalışan stajer ve asistanların görüşlerini dinlediğini anlattı. Başhekim Ünal, "Hastanemiz 160 yıllık bir geçmişe sahip. İzmir'de ilk tıp eğitiminin verildiği hastaneyiz. Günlük 10-12 bin polikliniğimiz, 980 yatan hastamız var. Hekimlerimizin aidiyet hissetmesini önemsiyorum. Stajer ve asistanlara söz hakkı verdik. Biz bir ekibiz. Ben doktor babasıyım. Çalışanların hepsi asistanlarım olduğu kadar benim evlatlarım sayılır. Onların huzur içinde çalışmalarını istiyorum" dedi. REPERTUARINI GENİŞLETİYOR Asistanlığa başladığı 1987'li yıllardan itibaren müzikle iç içe olduğunu anlatan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, temel amacının hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek olduğunu dile getirdi. Tıpkı hastaların olduğu gibi doktorların da yüksek morale sahip olması gerektiğini söyleyen Bayındır şöyle konuştu: "Hastane koromuz hem Türk Sanat Müziği hem de Türk Halk Müziği'nde güzel etkinliklere imza atıyor. Müzikle ilgili olmam hastalarla olan iletişimime de yansıyor. Muayene aralarına bile hep müzik sıkıştırırım. Böylece gergin ortamı dağıtmak isterim. Sağlık çalışanları çok memnun. Hastalar ise bazen şaşırıyor. Hatta normal olmadığımı düşünüyorlar. Sonra ise rahatladıklarını söylüyorlar. Şikayetlerini bana daha rahat anlatabiliyorlar. Onların duygusal durumlarına göre bazen ağır bazen hareketli parçalar istiyorlar. Ben de taleplere göre repertuarımı genişletmeye çalışıyorum."