(Görüntülü Haber) Türkiye’nin lisanslı ilk 36 kadın seyisten 20’si hemen iş buldu

TÜRKİYE Jokey Kulübü’nün (TJK) öncülüğünde Elazığ’da başlatılan ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ kapsamında Türkiye’nin ilk lisanslı kadın seyisleri hafta içerisinde eğitimlerini tamamladı. Aralarında mühendis ve öğretmenlerin de bulunduğu 36 kadın seyisten 20’si hemen işe başlatıldı. Türkiye’de artan seyis ihtiyacını karşılayabilmek için ‘Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi’ başlatıldı. TJK, Elazığ Hipodrom Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İş-Kur’un işbirliğiyle verilen eğitime katılan 42 kadından 36’sı Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri sertifikasına sahip oldu. TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, dünyada hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde seyislerin yüzde 80 ila 95 arasındaki oranı kadınlardan oluştuğunu söyledi. Ekinci, “Atlar, hisleri üst düzeyde olan canlılardır. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada Dünyadaki hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. Erkek egemen bir sektörde lisanslı ilk kadın seyis olmanın zorluğu kadınlarımızı yıldırmadı. Aksine cesaretlendirdi" dedi. Türkiye’nin ilk lisanslı kadın seyislerine 46 gün içerisinde 360 saatte 45 pratik ve teori ders verildi. Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci, törenden bir gün sonra İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampusu’ndeki Veterinerlik Fakültesi’nde yaptığı açıklamada bu kadınların 20’sine hemen iş verdiklerini belirterek, bu kadınların eğitim düzeyinin oldukça yüksek olduğunu söyledi. Ekinci, seyisliğin küçümsenmemesi gerektiğini oldukça iyi para kazanabileceklerini ifade ederek şöyle dedi: “ÜCRETLERİ CAZİP” “Çok ilginçtir. 45 günlük bu kursu bitirenlerden 2’si iktisat, 2’si işletme fakültesi mezunu. İlk lisanslı kadın seyislerimizden 2’si gıda müdendisi, 2’si beden eğitimi öğretmeni, 1’i maden mühendisi, 1’i çocuk gelişimi mezunu, 1’i edebiyat öğretmeni. Tarım Bakanlığı ile yaptığımız protokol ile hipodromlarımızın olduğu diğer 8 ilde de bu kursları açıyoruz. Yarın seyislik yapmak isteyen herkese iş var. 406 milyon TL gibi bir atçılara verilen bir ikramiye var. Bunun yüzde 5’i yani 20 milyon TL alınan maaşın dışında bu para seyislere prim olarak veriliyor. Yani 2 bin TL net maaşı artı bir sürü yardımları var. Bunların dışında atınız başarılı olursa aldığı kazancın yüzde 5’ini prim olarak alıyorsunuz.”