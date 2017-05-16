(Görüntülü Haber) Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Antalya'da

İSTANBUL () - ANTALYA Kepez-Santral bölgesinde 1 milyon 300 bin metrekare arazide gerçekleşecek en büyük kentsel dönüşüm projesi için imzalar atıldı. İlk etabında hak sahiplerinin dairelerinin tamamlanması hedeflenen projede 19 bin konutun yanı sıra kültürel alanlar, okullar, sağlık tesis alanları, ofisler, ticari alanlar da yer alacak. Tüm süreçlerde geri dönüşüm metoduyla çalışılan proje, Türkiye’deki kentsel dönüşüm projelerine de örnek olacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sur Yapı birlikteliğiyle yükselecek projede araziden çıkarılan hafriyat geri dönüştürülerek proje yapımında kullanılacak. Günde ortalama bin 800 ton molozun dönüştürüldüğü projede toplam 260 bin metrekare de yeşil alan bulunacak. Proje arazisinde bulunan ağaçlar korunarak, peyzajda kullanılacak. Öte yandan bölgede yaşayan sokak hayvanları için ise bir yaşam alanı oluşturulacak. Sur Yapı öncelikli olarak yaklaşık 5 bin hak sahibinin evini dönüştürerek 2019’a kadar teslim edecek. Projenin kalan konutları ise 8 yıl içerisinde tamamlanmış olacak. Proje hakkında bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Sur Yapı olarak İstanbul'da birkaç noktada kentsel dönüşüm projemiz var ama şu anda bizi heyecanlandıran en büyük proje Antalya Kepez Santral Mahallesi olarak geçen bölgedeki kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık 1 milyon 300 bin metrekarelik bir alan büyüklüğünde Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi Antepe İnşaat'ın kentsel dönüşüm uygulamalarını yürüttüğü bir alan. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olacak. Bunu da heyecanla yürütmeye çalışacağız. Yaklaşık 19 bin konut olacak ve yaklaşık 5 bin konutu hak sahiplerine vereceğiz" diye konuştu. BİNA DÖNÜŞÜMÜNDEN ÇOK GERÇEK BİR KENT DÖNÜŞÜMÜ OLACAK Projenin bina dönüşümünden çok gerçek bir kent dönüşümü olacağını söyleyen Altan Elmas, şöyle devam etti: "Bunun dışında ticari üniteler, okullar, sağlık üniteleri, ofisler, camiiler var. 3 camii, 6,7 okul var. Akdeniz Üniversitesi'ne çok yakın bir lokasyonda olduğu için belki yurt binaları da olabilir. Yani tam manasıyla bir kentsel dönüşüm olacak. Bina dönüşümünden çok gerçek bir kent dönüşümü olacak. Antalya Büyükşehir Belediyemiz de bu anlamda çok ciddi bir çalışma yaptı. Yaklaşık 3-4 senelik bir gayretin sonucunda bütün hak sahiplerinin rızasını alarak süreci tamamlamış oldu. Biz de Nisan başında sözleşmeyle işi üstümüze aldık. Mayıs sonuna kadar yada Haziran ayı içerisinde ruhsatlarımızı almak istiyoruz ve inşaat süreci başlamış olacak." HAK SAHİPLERİNİN AĞAÇLARINA İSİMLERİ YAZILDI, PEYZAJ ALANINA TEKRAR EKİLECEK Projenin geri dönüşüm konusunda örnek kentsel dönüşüm projesi olacağını söyleyen Elmas, şunları söyledi: "Şu anda da arazide Antalya Büyükşehir Belediyemizin çok güzel bir uygulaması var. Bütün o yıkılan binalardan çıkan molozları ve malzemeyi ayrıştırarak çok çevreci bir çalışma yaptılar. Bir dönüşüm tesisi kurdular ve oradan çıkacak bütün molozu hiçbir şekilde çevresel atık oluşturmadan dönüştürüp yolların altyapılarında dolgu malzemesi olarak kullanıyorlar. Bu anlamda da çok çevreci bir kentsel dönüşüm olmuş olacak. Aynı şekilde bütün hak sahiplerinin arazilerinde var olan ağaçlarını da sökerken markalayarak yani üzerine hak sahibinin ismini yazarak bütün ağaçları park bahçeler müdürlüğü depoladı, arazinin bir bölgesini peyzaj alanı olarak ayırmıştık. Orada oluşturacağımız 260 bin metrekarelik büyük peyzaj alanında bu ağaçlar tekrar dikilecek. Bu anlamda örnek bir proje. Biz de üstümüze önemli bir sorumluluk aldık. İnşallah Türkiye için de, bizim için de, Antalya için de güzel bir uygulama, örnek bir çalışma olacak." 4, 5 BİN KİŞİ ÇALIŞACAK Proje sayesinde yaratılacak istihdam hakkında da bilgi veren Elmas şunları söyledi: "19 bin konut Antalya ölçeği açısından çok büyük bir ölçek. Antalya ekonomisine büyük bir katkısı olacak. Orada büyük bir inşaat faaliyeti olacak. İnşaat faaliyeti demek istihdam demek. Büyük bir istihdam yaratmış olacağız. Bununla beraber de bir hizmet sektörü oluşacak. Bütün o yeme içme alanları, hizmet sunacak olan birçok faaliyeti Antalya'dan karşılamış olacağız. Ortalama 4, 5 bin kişi çalışacak. Toplamda da 8 yıllık bir proje olacak. Ciddi anlamda bir istihdam sağlanacak." ANTALYA, RUS TURİSTLERİN KONUT ALIMINDA ÖNEMLİ BİR PAZAR Elmas, Antalya'ya Türkiye'nin yanı sıra yurtdışından da çok talep olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle noktaladı: "Şu anda da talep toplamaya başladık. Çok ciddi bir talep var. Antalya Antalya'dan ibaret değil. Türkiye'nin yurtdışında İstanbul'dan sonra bilinen en önemli markası Antalya. Antalya'nın dışında İstanbul, Ankara, Konya, İzmir gibi bütün büyükşehirlerimizden, Anadolu'nun birçok şehrinden, bütün Türkiye'den hatta Avrupa'daki vatandaşlarımızdan da çok ciddi talep aldık. Herkes Antalya'da bir ev almak istiyor. Aynı zamanda Ruslara da hitap etmeyi düşünüyoruz. Antalya'da ciddi anlamda yabancı potansiyeli var. Antalya, Rus turistlerin konut alımında önemli bir pazar. Bunu da tekrar harekete geçirecek çözümler üretmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda da yabancıya satış noktasında ciddi bir potansiyel oluşturacak."