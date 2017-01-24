(Görüntülü Haber) Türkiye’nin en büyük ‘çadırı’ mart ayında açılacak

Ezgi ÇAPA/İSTANBUL,() İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Yenikapı Etkinlik alanında yapımı süren Avrasya Gösteri Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. Avrasya Gösteri Merkezi’nin Türkiye’nin en büyük çadır konseptli etkinlik alanı olacağını belirten Topbaş, projenin 10 bin metrekare zemin ile toplamda 18 bin 400 metrekare alana sahip olacağını söyledi. Feshane’deki Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi’nin yeterli olmadığını ve bu alanın birçok aktiviteye ev sahipliği yapacağını söyleyen Topbaş, “Burada 20 bin kişiye yakın kişinin katılacağı mitingler yapılabilir, 6 tenis kortu koyarak uluslararası tenis turnuvaları düzenlenebilir. 10 bin kişiye yemek verilebilir, iftarlar yapılabilir” dedi. “ANI FOTOĞRAFINI YILLAR SONRA BULACAKLAR, BİZİ ANACAKLAR” Mart ayı içinde tamamlanması ve hizmete girmesi planlanan inşaatın yapımında görev alan işçilerle anı fotoğrafı çektiren Topbaş, “O fotoğrafı kaplayıp, kapatıp panellerin arkasına yerleştireceğiz. Yıllar sonra buralar onarım geçirirken söküp baktıkları zaman bulduklarında bizi anacaklar, hayırla yad edecekler” dedi. MATKABI ELİNE ALDI, PANELLERİ MONTAJLADI Konuşmasının ardından şantiye alanını gezen Topbaş, eline matkabı alarak panelleri montajladı. Gazetecilerle sohbet eden Topbaş, evinde seramikten fayansa, alçıdan inşaata kadar tamir işlerini severek yaptığını söyledi.