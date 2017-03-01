(Görüntülü Haber) Türkiye’de havası en kirli Keşan’da ilk doğalgaz ateşi yandı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - TÜRKİYE'nin havası en kirli yerleşim merkezlerinden biri olan Edirne'nin Keşan İlçesi'nde hava kirliliğinin önlenmesi için GAZDAŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 eve doğalgaz verildi. Keşan’da, GAZDAŞ tarafından 15 Haziran 2016 tarihinde başlatılan altyapı çalışmaları sürerken, Aşağı Zaferiye Mahallesi Bebek Sokak üzerinde tesisatları tamamlanan 2 aboneye doğalgaz verildi. Evinin mutfağında ilk doğalgaz ateşini yakan Çiğdem Özgün, "Keşan’a 1 yıl önce taşındım. Geldiğimde hava berbat durumdaydı. Zaten alerjim vardı. Daha da rahatsızlandım. Doğalgaz geldi ve çok memnunum. İnşallah bu pis havadan, zehirlenmekten bir an önce kurtuluruz. İnsanlar doğalgazla ısınamayacaklarını düşünüyorlar. Ama ısınabilirler. Kömür daha kötü. Herkes bence düşünsün" dedi. 'TORUNLARIMIZ HAVA KİRLİLİĞİ YAŞAMASIN' Emine Partal ise doğalgaz geldiği için memnun olduğunu belirterek, "Biz yaşadık, torunlarımız hava kirliliği yaşamasınlar. Torunlarımız için bu kirliliği kabul etmeyiz. Kirli hava bizi yolda yürürken tıkıyor. Gece özellikle çok rahatsız ediyor. Herkese tavsiye ederim alsınlar. Isınamayız diye bir şey yok. Tonlarca kömür yakıyoruz tek oda ısınıyor" diye konuştu. Doğalgaz tesisatını yapan firma yetkilileri de doğalgazın kömüre göre daha ekonomik ve sağlıklı olduğunu belirterek, vatandaşlara kombi alırken son teknoloji olan yoğuşmalı cihazları tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu. KİRLİLİK TEHLİKELİ BOYUTLARDA Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan hava kirliliği raporuna göre Keşan’da 2016 yılında sınır değerlere göre SO2 (kükürt dioksit) oranı 166, PM10 (partikül maddeler) sınır değeri ise 197 kere aşıldı. Raporda ayrıca Keşan’daki kirliliğin, geçen yıl Ekim ayında DEAŞ’ın Musul’da kükürt üretim tesislerine saldırısı nedeniyle meydana gelen hava kirliliğinden çok daha ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi. GAZDAŞ’ın çalışmaları sonucunda bu ay sonuna kadar altyapı çalışmalarının tamamlanarak, tüm şehir geneline doğalgaz verilmesi amaçlanıyor.