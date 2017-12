(Görüntülü Haber) Türkiye umudunu Milli Piyango' ya bağladı (1)

Milli Piyango İdaresi tarafından büyük ikramiye bu yıl 61 milyon TL olarak belirlenirken tüm yurtta vatandaşlar zengin olma hayaliyle bilet bayilerine koştu. TRABZON’DA MİLLİ PİYANGO’DA '61 MİLYON' HEYECANI YENİ yıla sayılı günler kala Milli Piyango Yılbaşı çekiliş biletlerine gösterilen ilgi artıyor. Zengin olma hayali ile bilet alan milyonlarca kişi çekilişi heyecanla beklerken, 61 milyon olan büyük ikramiyenin, Trabzon’da kentin plaka koduyla olan benzerliğinden ötürü vatandaşlar da biletlere yoğun ilgi gösteriyor.Trabzon’da büyük ikramiyenin 61 milyon lira olarak belirlendiği yılbaşı özel çekilişine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılbaşı özel çekilişi için bastırılan 600 milyon liralık biletin çoğu tükendi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Trabzon’da da bilet satışlarına olan ilgi hayli fazla olurken vatandaşlar özelikle 61 milyon olan büyük ikramiyenin kentin plaka koduyla benzerlik yaşaması nedeniyle ayrı bir heyecan yaşıyor. ‘Bize her yer Trabzon’ sloganından yola çıkan bazı vatandaşlar bilet gişelerinde ‘Bize Milli Piyango da Trabzon’ esprisinde bulundu. Bu yıl ki büyük ikramiyenin Trabzon’a çıkmasını bekleyen kent sakinleri zengin olma hayali ile adeta biletlere akın etti.Şehirde özellikle başı 61 ile başlayıp 61 ile biten binlerce biletin de tükendiği belirtildi. Bileten alan vatandaşlar “61 milyonu 61 numaralı biletle 61 plakalı Trabzon’da arıyoruzö yorumunda bulunarak şanslarını denedi. ANTALYA'DA 80'LİK AYŞEN NİNE, OTOMOBİL HAYALİNİ ÇEYREK BİLETE BAĞLADI MİLLİ Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü'nde biletler tükendi. Bayilerin elinde yüzde 10'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi. Bilet almak için kuyruğa girenler arasında yer alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, büyük ikramiye çıkarsa kendisine bir otomobil alacağını söyledi. Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişi için piyasaya sürdüğü biletler, 29 Kasım tarihinde satışa çıktı. Kısa sürede yoğun ilgi gören biletler için bilet bayileri önünde uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en çok çeyrek bilet satın aldı. Yoğun talep nedeniyle Milli Piyango İdaresi Antalya Şube Müdürlüğü'nde biletler tükendi. Sadece bayilerin elinde yüzde 10'luk bilet kaldığı, bunun da birkaç gün içerisinde tamamen biteceği belirtildi. Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, bilet talebini karşılamak için Milli Piyango İdaresi'nden 100 bin çeyrek, Milli Piyango İdaresi Erzurum Şube Müdürlüğü'nden de 50 bin çeyrek bilet getirttiklerini söyledi. Fiyatının uygun olmasından dolayı vatandaşların en çok çeyrek bilet aldığını vurgulayan Sayar, "Yarım biletler bitti, tam bilet de çok az kaldı. Vatandaşın gücü zaten çeyrek bilete yetiyor. Kredi kartıyla da satış yapıyoruz. Vatandaş bilet alacağı zaman pos cihazını görünce kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Biletler geçen yıla göre yüzde 30 oranında daha rağbet gördü" dedi. ÖZEL BİLET İSTEKLERİ Kent merkezinde yaya trafiğinin en yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde bilet bayisi bulunan Sercan Çobanoğlu, biletlerin tükenmek üzere olduğunu vurguladı. Bilet almaya gelenlerin ilginç isteklerde bulunduğunu da anlatan Çobanoğlu, "Bazı kulüp derneklerinden gelip özel bilet isteğinde bulunanlar oluyor. Mesela sonu 1907, 1905 olmasını isteyenler var. Son rakamlarının aynı olmasını isteyenler de var" dedi. Çobanoğlu, kredi kartıyla satış yaptıklarını da sözlerine ekledi. AYŞEN NİNENİN OTOMOBİL HAYALİ Bilet kuyruğuna giren vatandaşlardan Cevat Torun, İtalya'dan tatil için Antalya'ya geldiğini, bayinin önünden geçerken bilet aldığını belirtti. Cevat Torun, 61 milyon TL'lik büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde İtalya'ya yatırım yapacağını söyledi. Emel Topçuoğlu ise büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çocuklarının geleceği için harcayacağını ifade etti. Kuyrukta bekleyip çeyrek bilet satın alan 80 yaşındaki Ayşen Güzelyalı, bugüne kadar aldığı hiçbir bilete kayda değer ikramiye isabet etmediğini belirtti. Büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde çok mutlu olacağını söyleyen Güzelyalı, "Şansımı deniyorum. Çıkarsa harcarım. En azından bir otomobil alırım bu yaştan sonra" dedi. Biletten çok büyük beklentisi olmadığını ifade eden Niyazi Yaman, 150 bin TL'lik borcunu kapatacak bir ikramiyeyi hayal ettiğini söyledi. Büyük ikramiyenin aldığı bilete çıkacağını iddia eden Fatma Aydın ise "Üç evladım var onlara bölüştürürüm. Ev alırım, yoksullara yardım ederim. Her sene alıyorum ama hiç çıkmadı. Bu yıl en kötü amorti çıksın istiyorum" dedi. ÇANAKKALELİLER BÜYÜK İKRAMİYENİN HAYALİNİ KURUYOR ÇANAKKALE'de yaklaşan yılbaşı öncesinde herkesin milyoner olma umutlarını süsleyen Milli Piyango bileti satışları devam ediyor. Büyük ikramiye sahip olabilmek için bilet alan vatandaşlar, çekilişin yapılacağı yılbaşı gecesini sabırsızlıkla bekliyor. Hayalleri süsleyen yılbaşı ikramiyesi için yat kat almayı, yatırım yapmayı, hatta çıkacak parayı çatır çatır yemeyi hayal edenler var. Milli Piyango yılbaşı çekilişinin büyük ikramiyesi bu yıl da milyonlarca kişiye zengin olma hayali kurduruyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yılbaşına özel olarak gerçekleştirilecek ‘Yılbaşı Özel Çekilişi’ için milyonlarca vatandaş nefesini tuttu. Yılbaşı gecelerinin geleneği haline gelen çekilişin biletleri günler öncesinden satışa sunuldu. Bu yıl Milli Piyango'nun yılbaşı büyük ikramiyesi tam 61 milyon lira. Biletlerin satışa çıkmasıyla birlikte 31 Aralık gecesi talih kuşu kime konar bilinmez ama büyük ikramiye hayalleri süslemeye başladı. Çanakkale'de de satışa sunulan Milli Piyango biletleri tükenme noktasına geldi. Bazı vatandaşlar 'ya çıkarsa' umuduyla, bazıları ise 'bana çıkmaz' düşüncesinden hareketle biletlerini almaya devam ediyor. Kimi kendisi için, kimi de çocuklarının ya da torunlarının şansına bilet alıyor. Bazı vatandaşlar ise bilet alırken, şanslı numaralarını dikkate alarak buna uygun bilet seçiyor. Büyük ikramiyenin kenisine çıkacağını düşünenler 61 milyon liralık büyük ikramiyeyle neler yapacağının hayallerini kurmuş bile. İkramiyenin kendisine çıkacağından umutsuz, ama bir şansı olsun diye bilet alanların ise henüz bir hayali yok. HERKESİN HAYALİ FARKLI Milli Piyango bileti alarak büyük ikramiyenin hayalini kuran Nuray Gürlek, "Çok büyük hayallerim var. Engelli oğlumu kaybettiğim için Gelibolu ilçesinde engelliler için bir merkez açmak istiyorum" dedi. Üniversite öğrencisi Nazlı Alçalar, "Büyük ikramiye için bilet aldım. inşallah bize çıkar. Okul masraflarını karşılamak, yurtdışında eğitim almak istiyorum. Ayrıca güzelce gezerim. Bir de yatırım amaçlı yat ve kat alırım" diye konuştu. Üniversite öğrencisi Kübra Can büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde ne yapacağını şu şekilde açıkladı: "Eğitimime ayırırım, yatırım yaparım. Sonra da çatır çatır yerim." Çanakkale'de milli piyango bilet satıcılığı yapan Harun Karabıyık ise, bilet satışlarının yılbaşı günü yaklaştıkça arttığını belirterek, "Günde 500'e yakın bilet satıyorum. Vatandaşlar son ana kadar bilet alabilirler. Bilet alanlardan, 'eğer büyük ikramiye bana çıkarsa size de yardım ederiz" diyen oluyor. Bu sene inşallah büyük ikramiye Çanakkale'ye çıkar ve bizimde satışlarımız artar" ifadelerini kullandı. EDİRNE'DE MİLLİ PİYANGO'NUN BÜYÜK İKRAMİYE HAYALLERİNİ ANLATTILAR EDİRNE'de Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi 61 milyon lira olarak belirlemesinin ardından, vatandaşlar biletlete ilgi gösteriyor. Talih Kuşu'ndan alan vatandaşlar, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde, yatırım yapacaklarını, ihtiyacı olanlara dağıtacaklarını, tatil yapacaklarını ve hayallerini gerçekleştireceklerini anlattı. Edirne'de Milli Piyango bileti alan 5Salih Aksu (56), paranın kendisine çıkması halinde büyük baş hayvan çiftliği kurmayı ve yardıma muhtaç çocuklara yardım edeceğini belirterek, "Büyük ikramiye bana çıksa büyük baş hayvan çiftliği kurmayı düşünürüm. Yeni kuracağım işte çalışanlara 1400 lira olan askeri ücret değil 2 bin ve üzerinde maaş veririm. Askeri ücreti az buluyorum. Daha sonra 3 çocuğum var onların işi var ama para yardımında bulunurum" dedi. Bir lokantada aşçılık yapan Hasan Korur(67), büyük ikramiyenin kendisine çıkarsa ekonomik geçim sıkıntısı çekenlere dağıtacağını ifade etti. Edirne trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde balon satarak geçimini sağlayan seyyar satıcı Murat Çelik, önce ev alıp ardından kalan parayı akrabalarına dağıtmak istediğini söyledi. Milli Piyango bileti alan üniversite öğrencisi Mustafa Kaançakır ise büyük ikramiyenin kendisine çıkmasıyla eğitimine yurt dışında devam etmek istediğini söyledi. SAMSUN VE ORDU' DA 61 MİLYONLUK MİLLİ PİYANGO HAYALİ Samsun ve Ordu'da Milli Piyango İdaresi'nin 61 milyonluk yılbaşı ikramiyesi vatandaşların hayellerini süslüyor. Mili Piyango İdaresi'nin bu yılki 61 milyonluk yılbaşı büyük ikramiyesi nedeniyle bilet satışlarında önceki yıllara oranla artış yaşandığı belirtildi. Samsun'da vatandaşlar en çok çeyrek bilet almayı tercih ederken büyük ikramiye genç yaşlı herkesin hayellerini süslüyor. Vatandaşların bir çoğu yılbaşı ikramiyetini kazanmayarı halinde, dünya turuna çıkacağını söylerken bazıları ise borçlarını ödeyip, ev ve otomobil alacağını belirtti. Bazı vatandaşlar ise kazanacağı parayı Türkiye genelindeki engellilerle ilgili çalışan sivil toplum kuruluşlarına paylaştıracağını ifade etti. 61 milyonluk büyük ikramiye için kurulah payaller farklılık göstersede bilet alanların hepsi şansın yüzlerine güleceğine inanıyor. Ordu'da ise, bu sezon fındıktan umduğunu bulamayan vatandaşlar umutlarını Milli Piyango yılbaşı çekilişine bağladı. Ordu'nun Altınordu İlçesi'nde esnaflıkyapan, evli ve 3 çocuk babası 54 yaşındaki Şakir Duyar, çocukluğundan beri Milli Piyango bileti satın aldığını, bu zamana kadar amorti dışında hiçbir ikramiye kazanamadığını söyledi. Bu sezon Ordu'da serbest piyasada fındık fiyatının düşük olması nedeniyle vatandaşta ve esnafta işlerin beklenen seviyenin altında olduğunu belirten Şakir Duyar, "Büyük ikramiye bana çıkarsa çok büyük hayallerim var. Ama nerde, bizimkisi umut" dedi. Ordu'dan İstanbul'a Milli Piyango mileti almaya giden, emekli Mustafa Kemal Poyraz ise, "Bir kilo fındık çeyrek bilet bile almıyor ama, şansımı artırmak için Ordu'dan İstanbul'a gidip Nimet Abla'dan bilet aldım. Hayal çok, hangi birini anlatayım ki" şeklinde konuştu. GAZİANTEP'TE MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ TÜKENDİ GAZİANTEP'te, 61 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler, Milli Piyango bayilerine akın etti. Kentte biletlerin tükendiği açıklandı. Milli Piyango İdaresi yılbaşı büyük ikramiyesini 61 milyon lira olarak belirledi. Tam iletin 60 lira, yarım biletin 30 lira ve çeyrek biletin 15 liradan satıldığı biletler yoğun ilgi görürken Gaziantepli bayiler biletlerin tükendiğini söyledi. Bilet alan vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde öncelikli olarak çevresindeki maddi durumu düşük akrabalarına yarım etmeyi düşündüklerini söylüyorlar. Bazı vatandaşlar ise büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde cami yaptırmak istediklerini dile getirdi. Seyyar piyango bileti satışı yapan bayiler, sattıkları biletlerden kendilerinin de aldığını, büyük ikramiyenin kendilerine isabet etmesi halinde yeni bir iş kurmak istediklerini söylediler. BURSALILAR BÜYÜK İKRAMİYE İÇİN GİŞELERE KOŞTU YILBAŞINA sayılı günler kala Bursallar milli piyango bileti almak için sıraya girdi. 61 milyon liralık büyük ikramiynin hayallerini kuran Bursalılar, biletlerini seçerek aldılar. "EN İYİ DİŞTEN YAPTIRACAĞIM" Milli Piyango'nun 61 milyon liralık büyük ikramiyesinin hayalini kuran Bursalılar, Muhabirlerinin, "Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?" sorusunu yanıtladı. Büyük umutlarla milet alan ve ismini açıklamayan bir kadın paranın çıkması halinde kaybettiği takma dişinin yerine çok daha iyisini yaptıracağını söyledi. Bursa'ya günübirlik gelen bir kişi ise bu para ile Bursa trafiğinin çözümüne katkı sağlamayı düşündüğünü belirtirken, üniversit eli gençler yurt dışında eğitimi düşündüklerini ifde ettiler. Bursalıların büyük bölümü ise büyük ikramiye ile ev alacağını parasal sıkıtnı çekenlere destek olabileceğini belirttiler ESKİŞEHİR'DE MİLLİ PİYANGO'DA BÜYÜK İKRAMİYE HAYALİ ESKİŞEHİR'de Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekiliş biletleri ilgi gördü. Vatandaşların çoğu büyük ikramiye çıkması halinde ihtiyacı olanlara yardım edeceklerini söyledi. Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde Milli Piyango bileti satan Semiha Dölek, yılbaşı özel çekiliş biletlerine ilginin fazla olduğunu söyledi. Dölek "15 yıldır yapıyorum bu işi. Bu yıl büyük ikramiye 61 milyon lira. İlgi çok güzel. Milli Piyango İdarelerinde biletler bitti, ne varsa piyangocuların elinde. Bu sene çok hızlı gidiyor biletler. Satışlar oldukça yüksek. En çok çeyrekler gidiyor. İstanbul'dan da biletler geliyor. Eskişehir'de İstanbul biletleri çok tercih ediliyor" dedi. Semiha Dölek, büyük ikramiyenin kendisine çıkması halinde, "çok şey yapardım. Bir kere ev alırdım. Fakir olan kişilere yardım ederdim. Kesinlikle yardım kuruluşlarına çok yardımcı olurdum. Benim sattığım biletlerden birine çıkarsa da mutlu olurdum. Çıkınca da bana bir ev alsa bir kat daha mutlu olurdum" diye konuştu. Yılbaşı bileti alan bir kadın ise "Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız? Hayaliniz ne?" sorusuna, "büyük ikramiye bana çıksa faydalı olabileceğim işler yaparım. İnsanlara faydam olabileceğim işler yapardım" yanıtını verdi. Bir emekli de "Büyük ikramiye çıkmaz bana. Çıkarsa ev almaya çalışırım. Evimiz yok. Kalan parayla biraz yardım ederim fakirlere" dedi. Bir kadın ise, "Büyük ikramiye bana çıksa ilk etapta ihtiyacı olanlara çok ihtiyacı olanlara veririm. Büyük ikramiye bana çıkacağını hiç düşünmedim. Hayal kurmuyorum, çıkmayacağı için.Çıkarsa da yardım ederim" diye konuştu. 'O PARAYI ÇATUR ÇUTUR YERİM, OKULU BIRAKIRIM' Yılbaşı bileti aldığını belirten Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi Oğulcan Zengin de 61 Milyon liranın çıkması halinde okulu bırakacağını söyleyerek şöyle konuştu: "Büyük ikramiye çıkarsa ilk önce 20-30 milyarını garip guruba fakire veririm. Biz fakirlik çektik, gördük yani. 30-40 milyarını eserim. O parayı çatur çutur yerim. Ondan sonra geri kalan parayla bir Rusya yaparım, Avrupa turnesi, Afrika bilmem ne. Ondan sonrasını buradan bir apart daire alırım, 100 milyara. 200-300 milyara bir daire alırım. Burada olan öğrencilere ücretsiz veririm. Kalsınlar, öğrencilerin masraflarını karşılarım. Artık okulu da bırakırım. Yüzsüz demesinler diye. O şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışırım." Eskişehirli bir emekli de büyük ikramiye çıkarsa parayı torunlara vereceğini, fakir-fukaraya para dağıtacağını söyledi. KÜTAHYA'DA MİLLİ PİYANGO HAYALİ KÜTAHYA'da vatandaşlar Milli Piyango İdaresi'nin Yılbaşı Özel çekiliş biletlerine ilgi gösterdi. Kütahyalılar, Mili Piyango İdaresi'nin 61 milyon liralık büyük ikramiyenin kendilerini çıkması halinde şunları söyledi: Ali İhsan Ver: "Para bana çıkarsa her yerde yerim. Ev araba almam, hayatı akışına göre yaşarım. Aileme yeteri kadar ellerine bırakırım geri kalanını kafama göre harcarım." Murat Kart: "Milli piyango bileti aldım. Çıkan paranın bence bir hayrı olmaz ama ben yine de bir tane dükkan,10 bin lira getirisi olan bir dükkan, son model bir araba, bir tane ev, hatta iki-üç tane ev alabilirim. Geriye kalanını çatır çatır yerdim. Sokak sanatçısıyım müzik yapıyorum. Piyango çakırsa çaldırtırım, yani şöyle her yere, her köşe başına birini koydurturum keyfe keder çaldırtırım." Yakup Yiğit: "Piyango bileti aldım. Daha öncede çıktığı için aynı şeyleri yapardım. Daha önce 5 milyon lira çıktı, 4'te 1'ini aldım. 1 milyon 250 bin lira aldım. Bazı ihtiyaç sahibi kişilere dağıttım paranın bir kısmını, diğer kısmını da değerlendirdim ihtiyacım olacak kadar. Yine bana çıkarsa hiç düşünmeden aynı şeyleri yaparım." Mehmet Sahan: "Valla ilk önce kendimi çocuklarımı düşünüyorum. Bir tane dairem var, 2 tane çocuk var. Çocuklarıma bir şeyler bırakırım, işyeri açarım, işsiz bir çocuğum var. Ondan sonra ihtiyacı olanlara da yardımcı oluruz." VAN' DA BORÇLULARIN UMUDU 'MİLLİ PİYANGO' MİLLİ Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde, büyük ikramiyenin 61 milyon TL olarak belirlenmesinin ardından Van'daki biletler neredeyse tükendi. Seyyar bayilere ilgi yoğun olurken, bilet almaya gelenlerin çoğu, borçları nedeniyle büyük ikramiyeyi istediğini söyledi. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi, bu yıl 61 milyon TL olarak belirlenirken, biletler de 29 Kasım gününden itibaren piyasaya sürüldü. Van'ın en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde bilet satan seyyar bayilere ilgi ise yoğun oldu. Bilet alanların çoğu, büyük ikramiyenin kendilerine çıkması halinde borçlarını kapatacağını söyledi. Bazıları da ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğini, ev ve araba alacağını dile getirdi. Seyyar bayilerde bilet satanlar ise kentte Milli Piyango İdaresi'nin bulunmamasından yakındı. Seyyar olarak 20 yıldır bilet satan Hadi Çivi, Van'daki biletlerin tükenme noktasına geldiğini belirterek, "Üç farklı şehre gittim; ancak bin 500 bilet getirebildim. Son zamanlarda Erzurum, Diyarbakır ve İskenderun gibi kentlerde de bilet bulunmuyor. Van'da Milli Piyango İdaresi yok. Bu nedenle çok sıkıntı çekiyoruz. Kocaman şehir; ama Milli Piyango İdaresi olmadığı için büyük sıkıntı çekiyoruz. Dilekçe verdik, taleplerimiz alındı, 'Tamam' denildi; ama bir gelişme olmadı" diye konuştu.