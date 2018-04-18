ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini Beştepe'de kabul etti.
(Görüntülü Haber) Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyeti Beştepe'de
ANKARA () Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği heyetini Beştepe'de kabul etti.
18 Nisan 2018 Çarşamba 15:20
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