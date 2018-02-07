(Görüntülü Haber) Türkiye'nin "transatlantik ilişkileri" masaya yatırıldı

TÜRKİYE'NİN transatlantik ülkeleri ile geçmişinin, mevcut durumunun ve sorunlarının tartışıldığı "Türkiye ve Transatlantik İlişkiler" başlıklı sempozyum, yerli ve yabancı birçok akademisyeni bir araya getirdi. İlişkilerin ekonomik, siyasi ve sosyal birçok yönünün ele alındığı etkinlikte konuşan İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, farklılıkların olduğu bir dönemden geçildiğini, krizler yaşandığını ancak yıllardır süren ilişkilerde bu tür sıkıntılar yaşansa bile bunların hiçbir zaman kalıcı, yapısal bir krize dönüşmediğini söyledi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) ve Johns Hopkins Üniversitesi Transatlantik İlişkiler Merkezi’nin ortak çalışması olarak yayınlanan "Türkiye ve Transatlantik İlişkiler" kitabında ele alınan konuların tartışıldığı sempozyum SETA'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Kasım ayında piyasaya çıkan kitap transatlantik ilişkilerindeki çatlaklar ve liberal uluslararası düzenin geleceği üzerindeki tartışmalar göz önüne alınarak yazıldı. 1950’lere kadar giden Türkiye-Transatlantik ilişkilerindeki mevcut problemleri ve çözüm yollarını konu alan kitap ışığında düzenlenen sempozyumda ilişkilerin çok yönlü boyutu ele alındı. Etkinliğin açılış konuşmalarından birini gerçekleştiren SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Buranettin Duran, kitabın zamanlamasının çok önemli olduğunu ve Transatlantik ilişkilerin ciddi bir dönüşümden geçtiğini söyledi. "KİTAPTA, ABD'Lİ, AVRUPALI VE TÜRK AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇILARI VAR" Kitabın yazarları arasında yer alan İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, farklılıkların olduğu bir dönemden geçildiğini, krizler yaşandığını ancak yıllardır süren ilişkilerde bu tür sıkıntılar yaşanda bile bunların hiçbir zaman kalıcı, yapısal bir krize dönüşmediğini söyledi. Kitapta ekonomi, siyaset, terör, enerji gibi konuları ele aldıklarını belirten Doç. Dr. Noi, "Kitapta hem ABD'den, hem Avrupa'dan hem de Türkiye'den akademisyenlerin bakış açılarına yer verdik. Sadece problemlere değil farklı bakış açılarından nasıl çözümler üretebileceğimize de baktık. ABD ve Avrupa'dan birlikte çalıştığımız isimlerle bazı konuları çok farklı algıladığımızı gördük. Bu anlamda ortaklığın sürmesi için tarafların birbirini anlaması ve diyaloğun çok önemli olduğunu söylemek mümkün" diye konuştu. Ülkeler arasında sadece çıkarlar değil değerler üzerinden de bir ilişkinin devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Noi, "En kötü olunan dönemde bile Türkiye AB'den ayrılmayı düşünmedi, dile getirmedi. Her ne kadar bazen söylemler, karşıt görüşler olsa da atılan adımlara baktığınızda ciddi bir durum olmadığını görüyorsunuz. ABD ile ilgili ilişkilerde özellikle Trump'ın seçilmesiyle beraber bir ivmenin kazanılacağı düşünüldü. Son zamanlarda özellikle Suriye'de yaşanılan gelişmeler ilişkilerin çok da olumlu yönde gitmediğini gösterdi. Çünkü iyi yönde çok daha fazla beklenti vardı. Ancak bu sorunların mutlaka ortaya konması ve çözülmesi gerektiğini diye düşünüyorum. Çünkü ortaklar arasında birbirini anlamak çok önemli bir faktör" dedi. "TERÖRİZMLE MÜCADELEDE ORTAK HAREKET ETMELİYİZ" Kitabın bir diğer yazarı ve Johns Hopkins Üniversitesi Transatlantik İlişkiler Merkezi kıdemli uzmanlarından Dr. Sasha Toperich ise, Türkiye'nin, Amerika için son derece önemli bir müttefik olduğunu ve iki ülke arasında yaşanan sıkıntıların ortak bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtti. Kitabın yazılma, sempozyumun düzenlenme amacının bir platform oluşturmak olduğunu dile getiren Dr. Toperich, "Anlaşılamayan konular varsa bunların üstesinden gelip bir çözüm oluşturabilmek istiyoruz" dedi. Türkiye'nin kendi sınırlarını koruma hakkı olduğunu ifade eden Dr. Toperich, "Yaptığı operasyonlarda terör örgütü YPG'ye, uluslararası topluluğa ve ABD'ye bir mesaj iletiyor. Astana süreci son derece önemli ve bunu muhafaza edip, sonuca varmak gerekiyor. Farklılıklardan bahsettik ama terörizmle mücadele ortak buluştuğumuz nokta. PKK ve İŞİD'in terör saldırılarından Türkiye çok fazla muzdarip oldu. ABD'nin şuandaki başkan ve idaresinin de amacı yeryüzünden İŞİD denilen terör örgütünü tamamen silmek. Dolayısıyla bu bağlamda amacımız müttefik ilişkilerimizi güçlendirmek olacak" diye konuştu.