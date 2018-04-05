(Görüntülü Haber) Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da, buğday ekim alanı azaldı

Tolga YANIK KONYA,() Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda buğday ekim alanının 1 milyon hektardan 800 bin hektara kadar gerilediğini, verimliliğin ise düşmediğini belirtti. Türkiye'de 38 bin 873 kilometrekare yüzölçümüyle en büyük kent olan Konya'da arazinin yüzde 55'i tarım alanı olarak kullanılıyor. Konya'da en çok tahıl ürünleri yetiştirildiğin de Türkiye'nin tahıl ambarı olarak biliniyor. Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner, Türkiye'nin tahıl ihtiyacının yüzde 10'unun Konya Ovası'ndan karşılandığını belirtti. Ovada son yıllara oranlara oranla buğday ekim alanının daraldığını ifade eden Ataiyibiner, şunları söyledi Konya Ovası, Türkiye'nin tahıl ambarıdır. Yaklaşık olarak Türkiye'nin ürettiği tahılın yüzde 10'unu üretiyoruz. Toplam alanda bu yüzde 10'luk miktar, üretim miktarıdır, üretim alanı değil. Yaklaşık olarak uzun yıllardır Konya ovasında 1 milyon hektar alanda buğday üretimi yapılmış. Buda şundan dolayı 2 milyon hektarın üzerinde arazimiz olmasına karşılık, kuru tarım yapılan alanların çok geniş olması ve kuru tarım alanlarında da bir yıl nadas, bir yıl ekim yapılmasından dolayı münavebe yapılmak zorunda. Münavebeden dolayı da yaklaşık olarak arazimizin hemen hemen yarısına yakın bölümünde tahıl üretimi yapmaktayız. Ağırlıklı olarak ekmeklik buğday ve makarnalık buğday üretmekteyiz. Uzun yıllar ortalaması 1 milyon hektardan son yıllarda yaklaşık 800 bin hektara doğru ekim alanlarında bir düşüş kaydedilmiş. Bunun nedeni şudur; Buğdayın değerini kaybetmesi değil, münavebeden dolayı bazı ürünlerle değişim yapılması. Özellikle sulu alanlarda çiftçinin buğdayın yerine sulu alanlarda alternatif ürünlere girmesidir. GEÇEN YIL 2,5 MİLYON TON BUĞDAY ÜRETİMİ YAPTIK Ekim alanının azalmasına rağmen verimlilikte azalma olmadığını ifade eden Ataiyibiner, Konya'nın buğday rekoltesinin 2 milyon olduğunu ve geçen yıl 2,5 milyon ton buğday üretim ortalamasını geçtiklerini belirtti. Ataiyibiner, Geçtiğimiz yılki TÜİK raporlarındaki ihracat, ithalat dengesine baktığımız zaman Türkiye tarihinde ilk defa geçen yıl mısır ithalatı yapmadı. Bunun altında yatan sebepte özellikle İç Anadolu ve Konya çiftçisinin ciddi manada mısır üretimi yapmasıdır. Bunlarla birlikte düşündüğümüzde buğday ekim alanlarımız düşmekte, endüstriyel ürünler dediğimiz alternatif ürünlere doğru yönelme fazlalaşmakta. Buğdayda, geçtiğimiz yıl üretim rekoltemiz yaklaşık 2,5 milyon tondur. Türkiye ortalamasında 20 milyon ton buğday üretimi yapılırken, Konya'nın ortalaması uzun yıllara baktığımızda 2 milyon tondur. Bu da yüzde 10'unu karşılamaktadır. Geçtiğimiz yıla bakarsak Türkiye'nin buğday üretimin içerisinde Konya'nın buğday üretimi 2,5 milyon tonla artmış durumda. Buğday ekim alanları azalmasına rağmen üretim kapasitemiz artmaktadır diye konuştu. UN SATIŞINDA DÜNYA BİRİNCİSİYİZ Türkiye'nin un satışında dünya birincisi olduğunu da belirten Ataiyibiner, Türkiye buğday üreticisi bir ülke aynı zamanda un üreticisi de bir ülkedir. Ne kadar buğday üretirsek üretelim aynı zamanda buğday ithal edip un satan bir ülkeyiz. Şu an da un satışında dünya birincisi bir ülkeyiz. Buğday üretiminde Türkiye hem buğday üretimine devam edecek hem de buğday ithaline devam edecek ki ihracatımız bu seviyede devam edebilsin dedi.