(Görüntülü Haber) Türkiye'nin köyde kurulan ilk özel gözlemevi atıl kaldı

Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), () - ORDU'da, 6 yaşında izlediği ay tutulması sonucu başlayan uzay merakı hobiye dönüşen 72 yaşındaki Cumaittin Turap, 12 yıl önce köyünde kurduğu gözlemevinin ilgisizlik nedeniyle atıl kaldığını söyledi. Turap, "İsviçre'den getirdiğim özel teleskoplarla bugünün parasıyla 600 bin TL'ye gözlem evi kurdum ancak manevi olarak ilgisizlikten üzülüyorum. 5 yıldır atıl vaziyette kapalı, sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum" dedi. Ordu'nun Ulubey ilçesinde yaşayan Cumaittin Turap, 6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzay merakını hobiye dönüştürdü. 1969 yılında Türkiye'den İsviçre'ye çalışmaya giden, teleskoplarla yakından ilgilenen Cumaittin Turap, 1994 yılında Türkiye'ye dönünce yanında getirdiği teleskoplarla ilçeye bağlı Sayacabaşı'nda köyüne gözlem evi kurdu. Astro Cumali uzay gözlem evi adını verdiği, Türkiye'nin köyde kurulan kişiye özel ilk gözlem evi olan, 12 yıl önce açılan gözlem evinin ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır atıl vaziyette olduğunu belirten Cumaittin Turap, "İsviçre'den özel getirdiğim teleskoplarla kendi memleketimde kurduğum gözlem evim malesef ilgisizlik nedeniyle 5 yıldır atıl vaziyette. Burası bugünün parasıyla yaklaşık 600 bin TL'ye mal oldu. Her şeyimi buraya harcadım. İlgisizlikten üzülüyorum. Teleskopları satın almak isteyenler var ancak satmıyorum. Öğrenciler ve öğretmenler gelip uzay merakıyla ilgili tüm bilgileri buradan bakabilir. Valilik, milli eğitim ve üniversiteden böyle bir talep gelirse gözlemevini açacağım. Aksine sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum" dedi. GÖZLEMEVİ BİN RAKIMLI KÖYDE Gözlem evini kurmak için büyük çaba ve emek harcadığını, İsviçre'de gözlem evine üye olup daha çok bilgi sahibi olduğunu ve edindiği teleskoplarla tesisi açtığını da ifade eden Turap, "İsviçre'de edindiğim teleskoplardan Türkiye'ye getirdim. Burada baktım meraklı olan insanlar var. Aynı zamanda okullar da istedi bunları. Daha sonra büyük teleskopları temin ettim. Profesyonelce halka hizmet için açtım. Teleskopun yalnız merceği 56 kilo geliyor. Nemden uzak olması lazım. Ordu merkezde olsa bu teleskopla birşey izlemek mümkün olmaz. Ortalama rakım bin metre olması lazım. Gözlem evinin olduğu yerdede rakım bin metre ve ormanlık bölge, ışıktan arındırılmış bölge. Onun için burasını, şimdi mahalle olan Sayacabaşı köyünü seçtik" diye konuştu. TELESKOPLARIN MALİYETİ 600 BİN TL Gözlem evinde 12 adet tam otomatik teleskop bulunduğunu, sadece teleskoplarının maliyetinin 600 bin TL civarında olduğunu da anlatan Cumaittin Turap, başta Ordu Valiliği ve Milli Eğitim'den manevi destek istediğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Devlet tarafından herhangi bir destek bulamadım. Halbuki bugün burada her türlü imkan var. Aynı zamanda NASA'ya da üyeyim. Örneğin Avustururalya'da güneş tutulması olsa gidip oradan izlemeye gerek yok. Buradan aynı anda Avusturalya'daki güneş tutulmasını rahatlıkla izleyebiliriz. Bu kadar imkanları buraya getirdiğim halde ne yazık ki destek bulamadım. Maddi açıdan değil, zaten ben bunları kendim yaptım bu hale getirdim. Benim Milli Eğitim'den, Valilik'ten isteğim; okulların buraya yönlendirilmesi. Neden bir bilim adamı buradan çıkmasın ki? 5 senedir burayı tamamen kapalı tutuyorum. Bazı arkadaşlar tesisi çalıştırmak istediler. Mayıs ayında burayı onlara vermeyi düşünüyorum. Alkolün olmayacağı, halkın buraya geleceği, okullarda öğrencilerin burada gelip eğlenip, aynı zamanda uzayla, astronomiyle ilgili bilgi sahibi olabileceği bir yer burası. Manevi olarak sahip çıkan olmazsa açmayı düşünmüyorum. Eğer bu şekilde istediğim gibi manevi destek alabilirsem Mayıs'ta tekrar açıp işleteceğiz."