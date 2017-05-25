(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk kadın seyisleri sertifikalarını aldı

TÜRKİYE Jokey Kulübü'nce (TJK) düzenlenen 'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi' kapsamında Elazığ'da Seyislik eğitimine katılan 36 kadına Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyisleri sertifikası verildi. Törende konuşan TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, "Atlar, hisleri üst düzeyde olan canlılardır. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde seyislerin yüzde 80 ila 95 arasındaki oranı kadınlardan oluşuyor" dedi. TJK, Gıda Tarım ve Hayvancılık Elazığ İl Müdürlüğü ve İş-Kur'un işbirliğiyle hayata geçirilen 'Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor' programı kapsamında Türkiye'nin ilk lisanslı kadın seyislerine sertifikaları verildi. Elazığ Belediyesi Kültür Park Mamürat'ül Aziz Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Gıda, Tarım ve Hayvanlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret Yazıcı ve TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci'nin, Gıda Tarım ve Hayvancılık Elazığ İl müdürü Turan Karahan'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turan Karahan, kursu tamamlayan kadınları Çek Cumhuriyeti'ne gönderileceklerini belirterek, şöyle dedi: "Bizim bu tür projelerdeki en büyük hedefimiz, proje bittikten sonra özellikle çalışmak isteyen, istihdama atılmak isteyen kadınlarla ilgili ciddi bir çalışma yapacağız. İster Elazığ Hipodromu'nda, ister İstanbul'unda, ister başka bir ilde çalışmak isteyen kardeşlerimizi inşallah istihdam edeceğiz. Bu kardeşlerimiz almış oldukları eğitimle birlikte aile ekonomilerine katkıda bulunmuş olacaklar." "KADINLARIMIZ ATLARA HUZUR VERİYOR" TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, bu projenin bir hayal ile başladığını dile getirerek, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Ekinci, gelişmiş toplumlarda çalışma hayatının her noktasında kadınların olduğunu vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Türkiye'de kadınlar kısıtlı alanlarda çalışma imkanı sahiptir. Atçılık sektörü de bu kısıtlı alanlardan bir tanesi. Oysa ki, daha iyi yarınlara sahip olmak kuşkusuz ekonomik olarak da daha güçlü kadınlarla mevcut. Bizim de bu projeyi hayata geçirirken önceliğimiz bu oldu. Elazığ'da başlayan projemizde bir yandan kadınlarımıza tarım dışında istihdam yaratmayı ve gelir seviyesini arttırmayı hedeflerken bir yandan da erkek egemen bir sektörde kadınlarımızın da yer alması temin edilmiş oldu. Atlar, hisleri üst düzeyde olan canlılardır. Kadınlarımız atlara huzur veriyor. Bu sebeple dünyada Hipodromlarda kadın hakimiyeti oldukça gelişmiş durumda. İngiltere, Fransa, Hollanda ve Amerika gibi ülkelerde seyislerin yüzde 80 ila 95 arasındaki oranı kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımızın yüzde 92'si öğrendikleri ve edindikleri tecrübeleri ülkemizdeki atçılık sektöründe göstermek, bir an önce iş hayatına atılıp çalışmaya başlamak istediklerini dile getirdiler. Erkek egemen bir sektörde lisanslı ilk kadın seyis olmanın zorluğu kadınlarımızı yıldırmadı. Aksine cesaretlendirdi." TJK Başkanı Yasin Kadri Ekinci, yaptığı kura çekimi sonucu 3 kadın seyise İstanbul'da iş verirken, 5 kadının da Elazığ Hipodromunda iş başı yapacağı açıklandı. Yapılan konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikaların verilmesiyle tören sona erdi.