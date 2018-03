(Görüntülü Haber) Türkiye'nin ilk kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta: Buza yazı yazdım

İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde (İZÜ) düzenlenen 'Kadının Adı Var' konferansına katılan Türkiye'nin ilk kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta, "Futbol erkek oyunudur diyerek kadınları oyunun dışında tutmaya çalıştılar. Ben tabuları yıkmak için adeta buza yazı yazdım, sonrasında onu kalıplaştırdım ve erittirmedim" dedi. İZÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen 'Kadının Adı Var’ konferansına Dekan Prof. Dr. Kadir Canatan, Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş, Türkiye'nin FIFA kokartlı ilk kadın hakemi Doç. Dr. Lale Orta, Altın Portakal ödüllü Hemşire Nuray Yeşilaraz ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konferans öncesi konuşan Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş, Türkiye'de her 10 kadından 7'sinin çalışmadığına dikkat çekti. "SORUN DA ÇÖZÜM DE TOPLUMDA" Kadınların kariyer basamaklarını çıkarak birtakım zorluklarla karşılaştığını belirten Prof. Dr. Bölüktaş, "Türkiye'deki profesör oranlarına baktığımızda erkeklere göre çok daha az. Üst düzey yöneticilere baktığımızda erkekler yüzde 92 civarındayken kadınlar yüzde 9'de kalıyor. Kadınlar tacize, tecavüze uğruyor ve her türlü fiziksel, sosyal, maddi ve manevi istismara uğruyor. Aslında toplumda kadının adı yok. Bunun yasal alt yapısına baktığımızda yasal altyapımız var. Aslında sorun da çözüm de toplumda" dedi. "ATATÜRK'E TEŞEKKÜR EDİYORUM" Futbol erkek oyunudur denildi ve hep kadınların oyunun dışında tutulmaya çalışıldığını söyleyen Doç. Dr. Lale Orta, "Bazı şeyleri ilk kez yapıyorsanız zorluklarını yaşıyorsunuz ve çok uzun süre de bazı tabuları yıkmak için uğraşıyorsunuz. Ama başardığınız zaman da kalıcı oluyorsunuz. Ben buza yazı yazdım ve sonrasında onu kalıplaştırdım ve kaldı gitmedi, erimedi, erittirmedim. O yüzden de bana emeği geçen herkese ve ben de bir Türk kadını olarak Ulu Önder Atatürk'e teşekkür etmek istiyorum. "FUTBOL EVRENSEL BİR SPOR" Futbolun evrensel bir spor olduğunu ifade eden Doç. Dr. Orta, "Bugün FIFA ve UEFA kadın futboluna çok önem veriyor. Hatta önümüzdeki 5 yıl içinde kadın futbolu birçok federasyona yaptırım uygulayacak. Örneğin, süper lig en üst düzeyde erkek takımı olan kadın takımı kurma zorunluluğu getirecek. Benim öğrencilerimden hem kadın hem de erkek hakemler var. O nedenle ben de çok mutlu oluyorum. Cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak durmamız gerekiyor. Hiçbir sporun hiçbir rengin cinsiyeti yok" diye konuştu. ALTIN PORTAKALLI HEMŞİRE: SEVEREK YAPINCA BAŞARI GELİYOR Tiyatro eğitimi alan 'Kalandar Soğuğu' adlı filmdeki rolüyle "52. Uluslararası "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"nda "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"ne layık görülen Trabzonlu Hemşire Nuray Yeşilaraz ise "Kadınlar hobilerini geliştirsinler" dedi. Severek yapılan her işle birlikte başarının da geldiğini belirten Nuray Yeşilaraz, şöyle devam etti: "Hemşirelik mesleğini severek yapıyordum hala da severek yapıyorum. Tiyatroya da ayrı bir ilgim vardı ve orada da olmak istiyordum. İkisini sevdiğimden ikisini de birlikte yürütebildim. O zorlukların üstesinden gelebildim. Kadının adı var, kadının adı olmalı. Bu evde oturarak tek bir şeye bağımlı olarak olmuyordu. Kadınlar dışarıya çıksınlar hobilerini gerçekleştirsinler. Severek yaptıklarında başarı onlara geliyor. Tiyatroya başladığımda bir sinema filmi hayalim yoktu. Ya da bir Altın Portakal hayalim yoktu. Sadece çok sevdiğim ve yapmak istediğim için gereken özveri ve azmi gösterdiğim için başarı beni buldu. Tüm kadınlar başarabilir kendilerine güvensinler."