Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan 3 gence bazı kişiler saldırdı. Özel güvenlik görevlileri gençleri polise teslim etti. Sakarya'nın en büyük alışveriş merkezi olan Serdivan AVM'ye gelen kimlikleri öğrenilemeyen 3 genç üst kattaki restoranların olduğu kata çıkarak 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açtı. Pankartta ayrıca "Ankara, İstanbul, Antep, İzmir, Reina" ve "CHP Sakarya Gençlik Kolları" yazıları yazarken 3 genç sloganlar attı. Bazı kişiler gençlere tepki göstererek saldırdı. Gençler kendilerine saldıran kişiler tarafından dövülürken, özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Özel güvenlik görevlileri 3 genci alışveriş merkezine gelen polise teslim etti. 3 genç ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber)'Türkiye laiktir, laik kalacak' pankartı açan 3 genç tartaklandı
Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), () - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'ndeki bir alışveriş merkezinde 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan 3 gence bazı kişiler saldırdı. Özel güvenlik görevlileri gençleri polise...
09 Ocak 2017 Pazartesi 12:21
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