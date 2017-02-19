(Görüntülü Haber) Türkiye karasularında son bir haftada 52 göçmen yakalandı

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada yaşanan 2 olayda, 52 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10-17 Şubat tarihleri arasında yaşanan 2 göç olayının 1'i Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında, diğeri ise Sahil Güvenlik İzmir Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti. Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan; Kuşadası, Sığacık, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Ayvacık ve Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, gerçekleşen 1 olayda Seferihisar bölgesinde 33 göçmen Türkiye karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı sorumluluk sahasında gerçekleşen 1 göç olayında, Kaş bölgesinde 19 düzensiz göçmen Türkiye karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde 10-17 Şubat tarihleri arasında ise herhangi bir göç olayı gerçekleşmedi. Sahil Güvenlik unsurları tarafından karada tespit edilen 1 göç girişimi de jandarma birimlerine bildirilerek, önlendi. Ayvacık bölgesinde gerçekleşen bahse konu göç olayında, Sahil Güvenlik deniz ve hava unsurları tarafından karada tespit edilen 42 düzensiz göçmen düzenlenen ortak operasyon ile jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetlerde; 1 Arama Kurtarma Gemisi, 45 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 3 DEGAK Timi ve 19 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından bin 510 saat seyir yapıldı. Ayrıca 13 helikopter ve 9 uçak sortisi ile toplam 54 saat uçuş gerçekleştirilirken, 5 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 184 saat görev yaptı.