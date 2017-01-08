(Görüntülü Haber) Türkiye karasularında son bir haftada 239 düzensiz göçmen yakalandı

ANKARA, () - SAHİL Güvenlik Komutanlığı tarafından Ege Denizi ve Akdeniz'de yürütülen düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, son bir haftada gerçekleşen 6 düzensiz göç olayında, 239 düzensiz göçmen Türk karasularında yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gerçekleşen 6 göç girişiminin birinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edildiği, Sahil Güvenlik yüzer unsurları tarafından gerçekleştirilen arama kurtarma faaliyeti sonucunda 94 düzensiz göçmen denizden sağ olarak kurtarıldı. Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığının görüldüğü belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi amacıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetlerde; 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapıldı. 19 helikopter ve 4 uçak sortisiyle toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilirken, 7 Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev gerçekleştirildi. Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi sonucu da 118 düzensiz göçmen yakalandı.