Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,() Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı. Zirveye katılan Rusya Federasyonu Başbakanı Dmitriy Medvedev ile Başbakan Binali Yıldırım bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç arasında imzalar atıldı.
(Görüntülü Haber) Türkiye ile Rusya arasında yasakların kaldırılmasına dair ortak bildiri imzalandı
Özgür ALTUNCU -Taner YENER/İSTANBUL,() Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi'nde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında ticari ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik ortak bildiri imzalandı....
22 Mayıs 2017 Pazartesi 16:45
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