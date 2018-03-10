Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() ÇELİK - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini söyledi. Çelik İş Sendikası İskenderun Şubesi'nin genel kurulunda konuşan Değirmenci, "Cennet vatanımızın, varlığı ve bağımsızlığı, özellikle son yıllarda, büyük saldırılara maruz kalmaktadır. FETÖ'sü, PKK'sı, PYD'si ve DEAŞ'ı bir olmuş, adeta nöbetleşerek, Türkiye'yi hedef tahtasına koyup, saldırıya geçmişlerdir. Tüm bu saldırılarla, ümmetin son ve tek kalesi düşürülmek istenmektedir. Bugünkü verilen bu mücadele, ülkemizin adeta İkinci Kurtuluş Savaşı'dır" dedi
(Görüntülü Haber) 'Türkiye ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi veriyor'
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),() ÇELİK - İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye'nin ikinci kurtuluş savaşı mücadelesi verdiğini söyledi. Çelik İş Sendikası İskenderun Şubesi'nin genel kurulunda konuşan Değirmenci,...
10 Mart 2018 Cumartesi 17:38
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