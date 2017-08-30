Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
ABD'de kütüphaneyi silahlı saldırı, ölü...
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu çocuklara aşılanmalı
Psikolog uyarısı: Kurbanın sosyal boyutu...

(Görüntülü Haber) Türkiye'den Suriye'ye bayram öncesi geçişte izdiham

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı. Valiliğin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvuru...

KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için Kİlis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'na akın eden Suriyeliler, geçişlerin son gününde izdihama yol açtı. Valiliğin izniyle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde kutlamak için 67 bin Suriyeli başvuru yaptı. 15 Ağustos'ta başlayan geçişler bugün sona erecek. 15 gün boyunca Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlem yaptıran Suriyeliler, geçişlerin son gününde de gece saatlerinden itibaren kapıda yoğunluk oluşturdu. Sınırda uzun kuyruklar oluşturan Suriyeliler, izdihama yol açtı. Suriyeliler, demir kapıyı raydan çıkarıp güvenlik güçlerinin uyarılarına aldırış etmeden işlem yapılacak alana koşarak gitti. Bu sırada arada kalan kadın ve çocuklar zor durumda kaldı. Suriyeliler, işlem yaptırıp ülkelerine geçiş yaptı. Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 65 bin Suriyeli'den, 55 bininin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi. Geçişler, bugün mesai bitimine kadar sürecek.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314