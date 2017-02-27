(Görüntülü Haber) Türkiye'deki soydaşların çifte seçim heyecanı

BULGARİSTAN'daki seçimlerde de oy kullanma hakkı olan bu ülke vatandaşı soydaşlar, 21 gün içinde 2 kez sandığa gidecek olmanın heyecanını yaşıyor. Türkiye’de 16 Nisan’daki Anayasa referandumu için seçmen listelerine itiraz süresi dün sona ererken, Bulgaristan göçmeni Türklerin Bulgaristan’da 26 Mart’ta yapılacak parlamento seçimlerinde yurt dışından oy kullanmak için ‘zayavleniya’ olarak nitelendirilen ‘seçim formlarını’ doldurmaları için tanınan süre yarın akşam doluyor. Bulgaristan seçimlerine giren 3 Türk partisinden seçim işbirliği yapan Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) dışındaki iki parti; Dost Birliği Partisi ile Hürriyet ve Şeref Halk Partisi’ üyeleri (HŞHP) Avcılar’da bir kulüpte bir araya gelirken, 26 Mart seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan soydaşların formlarını doldurmalarına yardımcı oluyor. Türkiye’de en fazla 35 sandıkta oy kullanabilecek soydaşlar için Avcılar’da çalışma yapan Dost Birliği Partisi temsilcisi Bilal Kılıç, Avcılar’ın yanı sıra Beylikdüzü, Büyükçekmece, Küçükçekmece gibi ilçelerde oturanların da burada oy kullanacağını söyledi. Türkiye’deki soydaşları astıkları pankartla ve bastırdıkları el ilanları ile 28 Şubat’a kadar beyanname doldurmaya çağırdıklarını anlatan Kılıç, “Amacımız, seçim günü mümkün olduğunca kuyrukların az olması, kısa sürede oy kullanılması ve maksimum oy düzeyine ulaşmak” dedi. TÜRKİYE'DE 35 SANDIK AÇILACAK Bulgaristan’da 1989’daki göçte Türkiye’ye 350-400 bin soydaşın geldiğini, bunların 180-200 bin oy potansiyeli bulunduğunu anlatan Dost Birliği Partisi temsilcisi şöyle dedi: “Göçmen kitle bu potansiyeli maksimum değere ulaştırmış olsa Bulgaristan’daki Türkler’in varlıklarını kimliklerini çok ciddi biçimde etkileyebiliriz. Bulgaristan’dan göç eden insanlarımız 2 ay önce cumhurbaşkanı için 35 bin oy kullandı. Ancak, 26 Mart’ta parlamento seçimi çok önemli. Avcılar’da 4 binin üzerinde oy kullanılmasını bekliyoruz. Alınan karara göre Türkiye’de ancak 35 sandık açılabilecek. Bu insanımızı sıkıntıya sokuyor. Maksimum oyu Bulgaristan’a gönderip oradaki Türklerin kimliklerine sahip çıkması hayatlarında değişiklikler yapması için katkımız olmasını amaçlıyoruz. HÖH bir önceki seçimde Türkiye’den giden 100 bin oyun da desteği ile 38 milletvekili çıkarmış, koalisyona girmişti. HÖH, 4 bakanlık aldı. Türklere valilikler, müşteşarlıklar verdi. Bize göre HÖH Bulgaristan’daki Türklerin iş aş, ve ekonomik durumuna duyarsız kaldı. Bulgaristan Türklerine çok daha sahip çıkacak bir oluşum ortaya çıkartabilmek için Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile Dost Birliği Partisi ittifak yaptı seçime oy pusulasındaki 13’üncü tercihteki adaylarla girecek.” İki parti, Bulgaristan seçimlerinde 1985’teki asimilasyon politikasının en küçük kurbanı Türkan bebeğin unutulmadığını öne çıkarıldı. Dost Birliği Partisi temsilcisi Bilal Kılıç, Türkiye’deki soydaşlar olarak 3 hafta içerisinde 2 kez sandık başına gidecek olmanın heyecanını yaşadıklarını anlatırken, “Önce 26 Mart’ı geçirelim Dost Birliği’ni parlamentoya sokalım, sonra soydaşlar 16 Nisan’daki referandumda kendi düşüncelerine göre ‘Evet’ veya ‘Hayır’a kullanacak” dedi. Bulgaristan’da daha önce kabul edilen 2 seçimde oy kullanmayan seçmenin 3’üncü seçimde oy kullanma hakkının iptal edilme kararının anayasa mahkemesi tarafından iptal edildiği ifade edildi.