(Görüntülü Haber) Türkiye'de yılda 1.7 milyar ekmek israf ediliyor

Hasan DEMİRBAŞ-Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yaptıkları araştırmada ekmek alanların yüzde 10'unun yemediğini çöpe attığını belirtirken, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ise yılda 1.7 milyar ekmeğin israf edildiğini açıkladı. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nun (TUSAF) bu yıl 14'üncüsünü düzenlediği 'Uluslararası Kongre ve Sergisi', Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Kaya Palazzo Otel'de başladı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile sektör temsilcilerinin katıldığı kongrenin ana teması 'Buğday ve Ekmeğin Aşkı Un' olarak belirlendi. 'AFRİNLİLERE TOPRAKLARINI GERİ VERECEĞİZ' Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'nin güven ve istikrarın merkezi olmayı sürdürdüğünü söyledi. Devam eden Afrin Operasyonu'nun bölgenin güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirten Tüfenkci, İçimizde teröre izin vermiyorsak sınırlarımız dışındaki terör koridorlarına izin vermeyeceğiz. Bu operasyonu ne etnik bir gruba, ne de başka bir ülkenin toprağında gözümüz olduğu için yapıyoruz. Operasyon bittikten sonra gerçek sahipleri olan Afrinlilere topraklarını geri vereceğiz dedi. 2018 HAMLE YILI Türkiye'nin bir ticaret merkezi olarak öne çıkmasını önemsediklerini belirten Bakan Tüfenkci, bütün kriz senaryolarını boşa çıkartacak şekilde 2017 yılını başarılı geçirdiklerini aktardı. 2017'nin sıçrama yılı olduğunu belirten Tüfenkci, 2018 hamle yılı olacak. Türkiye 2017 yılında büyüme rekorları kırdı. 2017 yılında ihracatımız 10.2, ithalatımız 17.7 arttı dedi. ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN IRAK HÜKÜMETİ İLE TEMAS Bakan Bülent Tüfenkci, bir yandan tarımı teşvik ederken bir yandan da 'satamadığın ürün sizin değildir' mantığı ile ticareti geliştirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi. Tarım ticaretinin farklı noktalarda gelişmesi önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Tüfenkci, şöyle devam etti İhracat noktasında iş ve işlevleri hızlandırarak artırmak istiyoruz. Tarımsal ekilebilir alanları artırmak daha zorken verimliliği artırmak daha kolay. Özellikle un sanayi, ülkemiz için stratejik bir sektördür. Ülkemiz temel besin maddeleri bakımından küresel gıda güvenliğine katkı sağlayacak boyuttadır. Türkiye özellikle un ihracatında birinciliğini sürdürmektedir. Bu birincilikleri taçlandırmak istiyoruz. Irak pazarında yaşadığınız zorlukları biliyoruz. Bunun için bakanlık olarak gerekli girişimlerde bulunuyoruz. Nisan ayında Irak hükümeti ile bir toplantı yaparak, Irak hükümetinin gıdaya koymuş olduğu engellerle mücadele edeceğiz. 'TARIM ÜRÜNLERİNİN FİYATLARINI TÜRKİYE'DE BELİRLEYECEĞİZ' Lisanslı depoculuğu teşvik ettiklerini dile getiren Tüfenkci, depolama maliyetini azaltmak istediklerini kaydetti. Tüfenkci, Hangi bölgede depoculuk yaparsanız yapın teşviklerden faydalandırıyoruz. Çiftçi ve birliklere, bu depolara ürün koyduklarında destekler sunuyoruz. Ürün ihtisas borsasını inşallah faaliyete geçireceğiz. Böylece tarım ürünlerinin fiyatlarını ABD'de değil Türkiye'de belirleyeceğiz dedi. YÜZDE 10, YEMEDİĞİ EKMEĞİ ÇÖPE ATIYOR Bakan Tüfenkci, 2017 yılında Türkiye'de israfa ilişkin araştırma yaptıklarını açıkladı. Tüfenkci, Ülkemizde bireylerin yüzde 65'i her gün ekmek almaktadır. Yüzde 56'sı ekmeği tüketiyor. Yüzde 35'i ekmeği bitirememekte, ancak geri kalanını değerlendiriyor. Yüzde 10'luk bölümü ise ekmeğin geri kalanını çöpe attığından bahsetmektedir. Ailelerin ekmek israfını önlemek için önlemler alması gerekiyor diye konuştu. BAKANIN BEREKETLİ BİR HASAT SEZONU BEKLENTİSİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılının buğday bitkisinin gelişiminde bugüne kadar olumsuzluk yaşanmadığını vurguladı. Fakıbaba, Önümüzdeki birkaç ay içinde yeterli yağış alındığında bereketli bir hasat sezonu yaşayacağımıza inanıyorum dedi. Muhalefetin Türkiye'nin buğdaya muhtaç hale geldiğine yönelik söylemleri olduğunu dile getiren Fakıbaba, Allah'a çok şükür biz buğday ithal eden değil, ihraç eden bir ülkeyiz. Ancak buğday mamulleri ithal edilmektedir. Tabi ki ithal edeceğiz ama ona katma değer sağlayacağız ve o ürünü ihraç edeceğiz. Ülkemiz, buğdayda kendine yeten bir ülkedir. Türkiye buğdayda kendine yettiği gibi bu buğdayla elde edilen ürünlerle ihracat yapmaktadır diye konuştu. UN İHRACATINDA TÜRKİYE BİRİNCİ Gıda, tarım ve hayvancılık konusunda Türkiye'nin bir üs olması gerektiğini belirten Bakan Fakıbaba, son dönemde ülkeler arasında tarım, gıda, su ve enerji alanında mücadele olduğunu aktardı. Fakıbaba, Türkiye'nin un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sırada yer aldığını söyledi. Türk insanının beslenmesinde ekmeğin büyük yeri olduğunu aktaran Fakıbaba, Ben ekmek yemediğimde doymuyorum. Anadolu insanı ekmek yiyecektir. Ekmekten tuz miktarını azalttık. Ekmek satılan her yerde tam buğday ve kepekli ekmek bulunmasını sağladık. Ülkemizde yetersiz beslenmede ekonomik güçlerden daha ziyade bilgi eksikliği ve uygulama hataları ortaya çıkmıştır. Un üretiminde insan için sağlığı açısından kepek oranını artırdık. Gittikçe bu oran artacaktır. Obezite ile mücadele ve aşırı tuz tüketiminde böylece azalma sağlanacaktır diye konuştu. '1.7 MİLYAR EKMEK İSRAF EDİLİYOR' Türkiye'de en çok israf edilen ürünün ekmek olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti Ne yazık ki yılda 1.7 milyar ekmek israf ediliyor. İnsanlar açlıktan ölürken bu kadar ekmeğin israf edilmesi insanlık adına acıdır. Bunu önlemek zorundayız. İsraf eden her zaman iflas eder. İsraf deyince sadece ekmek değil her şeyi israf ediyoruz. Bakanlık olarak tam buğday ekmeğinin yaygınlaşmasını önerdiğini belirten Ahmet Eşref Fakıbab, Ben tam buğday ekmeği yemediğimde karnım doymuyor. Tam buğday ekmeği kadar ekmeğin sertleşmesini önleme, bayatlamasını geciktirmek ve sindirimi daha kolay hale gelmesi için ekşi hamurun önemini dile getiriyorum dedi. Konuşmaların ardından TUSAF Başkanı Günhan Ulusoy, katılımlarından dolayı bakanlara plaket verdi.