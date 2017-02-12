(Görüntülü Haber) Türkiye Caferi alimlerinden Hamit Turan son yolculuğuna uğurlandı (1)

Haber- Kamera: Ümit TÜRK / İstanbul Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz'ün yardımcısı ve Zeynebiye Cami imamı olan Hamit Turan için Halkalı'da cenaze töreni düzenlendi. Irak ve İran'dan gelen din adamlarının da katıldığı cenazede binlerce kişi gözyaşı döktü.