(Görüntülü Haber) Turkish Airlines Challenge Pro-Am başladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()







TURKISH Airlines Challenge'dan bir gün önce düzenlenen 1 profesyonel 3 amatör golfçüden oluşan takımların yarıştığı Pro-Am Turnuvası yapıldı.



Turkish Airlines Open'ın ardından Türkiye'de yapılan en büyük golf organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Challenge'dan bir gün önce yapılan Pro-Am Turnuvası başladı. 1 profesyonel, 3 amatör golfçüden oluşan takımların mücadele ettiği turnuva Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde yapıldı. İngiliz eski milli futbolcu David Platt ile amatör olarak Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'in de yarıştığı turnuvada 96 golfçü mücadele ediyor.



Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Challenge Tour'un Türkiye ayağı olan Turkish Airlines Challenge ise yarın başlayacak. 26- 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek toplam 200 bin euro ödüllü organizasyonda 11'i Türk toplam 156 oyuncu sahaya çıkacak. Turnuvada Türkiye'yi profesyonellerde Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerde ise Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Hamza Esmer, Mutlu Güner ve Ahmet Telli temsil edecek.