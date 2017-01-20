Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ne bağlı Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısının bulunduğu beldede Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Türkgözü olarak saptadığı deprem, saat 16.52'de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Posof ve çevredeki yerleşim merkezlerinde halk sokağa döküldü. Kısa süreli panik yaşanırken, ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı açıklandı.
(Görüntülü Haber) Türkgözü'nde 4.1'lik deprem
Alper TURGUT/POSOF (Ardahan), () - ARDAHAN'ın Posof İlçesi'ne bağlı Gürcistan'a açılan Türkgözü Sınır Kapısının bulunduğu beldede Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli...
20 Ocak 2017 Cuma 18:38
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