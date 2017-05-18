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(Görüntülü Haber) Türkan Saylan 7. sanat ve bilim ödülleri sahiplerine verildi

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, adına verilen, "Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Akademisyen,...

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) eski Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, adına verilen, "Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri" düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

Akademisyen, yazar, eğitimci ve eski Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı olan Prof. Dr. Türkan Saylan ölümünün 8'inci yılında anılıyor. Anma etkinlikleri kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, 7. Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödülleri/8. Anma Töreni düzenlendi. Levent'te bulunan İş Sanat, İş Kuleleri'nde  düzenlenen gece saat 19.00'da başladı. Törene sanat ve bilim dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Tören, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel'in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmalardan sonra Türkan Saylan'ın yaşamından kesitler sunan "Adı Türkan" adlı belgesel gösterimi yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl 7'incisi verilen Türkan Saylan Sanat ve Bilim Ödüllerinde, sanat dalında "öykü" ödülünü "Dört İsmail Bir Leyla" eseriyle Arife Kalender ve "Akılsız Sokrates" eseriyle Mehmet Fırat Pürselim kazandı. Bilim alanında verilen ödüle ise  Doç. Dr. Emine Eren Koçak layık görüldü. Kazananlara ödüllerini  ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Aysel Çelikel verdi.

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