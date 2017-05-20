Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'nin bugün gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri yapan 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'ni Samsun sahilini dolduran binlerce kişi izledi. Havanın bulutlu olmasına rağmen ekipler iki ayrı gösteri gerçekleştirdi. Saat 16.00'da başlayan programda heyecan dolu anlar yaşandı. Solo Türk'ün gösterisinin ardından Türk Yıldızları da muhteşem bir gösteri sundu. Samsunlular, pilotlara alkışlarla destek verdiği gösteri yaklaşık 1,5 saat sürdü.
(Görüntülü Haber) 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk' ün nefes kesen Samsun gösterisi
Hakan AKGÜN- Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da hava muhalefeti nedeniyle dün ertelenen Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timleri 'Türk Yıldızları' ve 'Solotürk F-16 Gösteri Ekibi'nin bugün gerçekleştirdiği gösteriler nefes kesti. 19...
20 Mayıs 2017 Cumartesi 20:48
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