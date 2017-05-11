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(Görüntülü Haber) Türk ve Suriyeli öğrenciler, turnuvada yarıştı

Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, Suriyeli öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 'SODES'le Kardeşinin Elinden Tut' projesi kapsamında 75'i Türk 150 öğrencinin katılımıyla Futbol Turnuvası düzenlendi. Gaziantep Valiliği...

Mücahit YOLCU-GAZİANTEP-) GAZİANTEP'te, Suriyeli öğrencilerin entegrasyonunu sağlamak amacıyla 'SODES'le Kardeşinin Elinden Tut' projesi kapsamında 75'i Türk 150 öğrencinin katılımıyla Futbol Turnuvası düzenlendi. Gaziantep Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından finanse edilen 'SODES'le Kardeşinin Elini Tut' projesi kapsamında kentteki 6 okulda bulunan 75 Türk ve 75 Suriyeli çocuğa 6 ay süreyle futbol kursu verildi. Kursun ardından Gazikent Stadı'nda futbol turnuvası düzenlendi. Kıyasıya mücadele sonunda turnuvada Hacı Fehime Güleç Ortaokulu birinci, Hanifi Şireci İlkokulu ikinci, Anneler Ortaokulu üçüncü, Namık Kemal Ortaokulu ise dördüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya ile eşofman takımı, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete tarafından verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Suriye?de yaşanan karışıklık nedeniyle Türkiye göç eden Suriyeli çocuklar ile Türk çocukları arasında kaynaşma sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gaziantep?te 450 bin Suriyeli bulunuyor. Bu sayının 60 bini Gaziantep?teki okullarımızda eğitimlerini görüyor. Göçlerin sırasında uyumla ilgili zaman zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bu problemlerin yaşanmasını engellemek, onların sosyal hayatlara uyumlarını sağlamak için böyle bir projeyi hayata geçirdik. Turnuvada 150 Suriyeli öğrencimiz ile Türk öğrencilerimiz arasında etkileşim sağlayan bir müsabakaydı. Kardeşliğe sürekli vurgu yaptığımız bir etkinlik oldu. Çok verimli oldu, öğrencilerimizin birbirlerine nasıl da kaynaştıklarını gördük" dedi.

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