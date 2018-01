(Görüntülü Haber) Türk ve Suriyeli çocuklara 'Uçan Kütüphane'de eğitim (2)

TÜRK ve Suriyeli çocukların ev ve sokaklarda geçirdikleri zamanı daha kaliteli ve nitelikli hale getirerek alternatif eğitim olanağı sağlarken bir arada, sosyal uyum temelli çalışmalar yapmayı hedefleyen 'Uçan Kütüphane' İstanbul'daki ikinci durağı Avcılar'da büyük ilgi gördü. Yuva Derneği ile Alman Kültür Merkezi'nin (Goethe-Institut İstanbul) ‘Destekleyici Göç ve Uyum Programı’ çerçevesinde ilk olarak Mardin’de hayata geçirdiği, sabit bir yerde kalmadığını simgelediği için 'Uçan Kütüphane' adı verilen konteyner eğitim yuvası İstanbul'da ilk olarak 2016 yılında Sultanbeyli’ye 'kondu.' Burada 9 ay kalan 'Uçan Kütüphane' 2 ay önce TIR ile Avcılar'a getirilerek Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir parka yerleştirildi. Uçan Kütüphane'de sosyal uyum temelli çalışmalarla bölgedeki 7-14 yaşındaki çocukların çeşitli alanlarda öğrenme deneyimlerini geliştirmek için 13 atölye çalışması başlatıldı. Yuva Derneği Koordinatörü Ebru Güler, 2010 yılında insan hakları eğitimi ve çevre alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını, dünyanın daha adil, yaşanabilir bir yer olması için eğitim, korunma, geçim kaynakları, istihdam ve dünya vatandaşlığı gibi programlar sürdürdüklerini söyledi. Güler, şöyle dedi: "Sultangazi'de 328 çocuğa doğrudan, 2 bin çocuğa da dolaylı etkinlikler düzenledik. Çalışma gruplarımız 'hassas gruplar' olarak nitelendirilen ailelerin çocuklarına 13 atölye programı yürütüyor. 2 ayda bir dönemlerimiz değişerek çocukları en fazla 20 kişilik gruplarla dahil ederek okullaşmalarına derslerine, öğretmenleri ile daha iyi ilişki kurmalarına destek oluyoruz." Uygulanan programlar arasında 'Pişiriyorsak, öyleyse yeriz', 'Düşün, tasarla, üret', gibi çocukların el becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştirici etkinlikler bulunduğunu hatırlatan Güler, şöyle dedi: "FARKLI DİLDE HİKAYELER OLUŞTURUYORUZ" "Suriyeli ve Türk çocuklar burara bir arada. Aslında farklı dilde hikayeler oluşturuyoruz. Çocuklar Arapça’yı, hem de Türkçe’yi duyacaklar farklı bir dil biliyorlarsa o dili birbirlerine duyurarak kendi hikayelerini karakterlerle birlikte anlatacak. Uçan Kütüphane onlar için yaşayan; 2 ton ağırlığında bir fil karakteri. Ona mektuplar yazıyorlar. Burada onlar için her dili konuşuyor. İçerisinde farklı dilde kitaplar var. Her gün buradan ayrılırken 'Biz Uçan kütüphaneliyiz' diye bağırıp, onunla vedalaşıyorlar. 'Uçan kütüphane'yi 10 adımda dışarı gidebilecek ve gökyüzüne kolayca dokunabilecek bir yerde tutmalıyız. Burası aslında sokağın içeride olduğu, sokağın da dışarıda olduğu; bizim özgürleşebildiğimiz, düşüncelerimizi paylaşabildiğimiz ve yeni arkadaşlıklar edinebildiğimiz bir yer. Çocuklar arkadaşlık teması altında aslında bütün kavramlara dair yeni yolculuklara çıkıyor; Yeni dünyaları, yeni kimlikleri keşfediyorlar." GÖNÜLLÜ GENÇLER DESTEK VERİYOR Uçan Kütüphane'nin son durağındaki çalışmalarına Avcılar Kaymakamlığı, Avcılar Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü de destek veriyor. Proje kapsamında 18-23 yaşındaki gönüllü gençler de atölye çalışmalarına katılarak destek veriyor. 'Uçan Kütüphane'nin aktivite sorumlusu, psikolog Ezgi Uçak, çocuklarla haftanın 5 günü, 2'şer aktivite gerçekleştirdiklerini, çocukların sosyal becerilerini sosyal uyum ve adaptasyonlarına destek sağlamaya çalıştıklarını anlattı. Oğlu Nihat Can'ın her gün 'Uçan Kütüphane'ye gidiş saatini sabırsızlıkla beklediğini, 1 saate yakın yol yürüyerek buraya geldiklerini anlatan Songül Büyükpınar, "Çocuklar burada özgüven kazanıyor. Kendini daha iyi hissediyor özgüveni kazanıyor. Okuldaki stresini burada atıyor. Suriyeli yaşıtları ile arkadaş oluyor, az da olsa yabancı dil öğreniyor" diye konuştu.