(Görüntülü Haber) Türk profesörün Şahname çevirisi İran'da yılın kitabı seçildi
26 Şubat 2017 Pazar 09:36
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Prof.Dr. Karatay: Morfinman gibi ekmek bağımlısısınız
- 220 yıllık eşine böbreğini verdi
- 320 yıllık eşine böbreğini verdi
- 4TEİS: Daha önce yok olan ilaçlar aniden...
- 5Prof. Akbay: İlaçta aslolan küresel rekabet...
- 6(Görüntülü Haber) Yehova şahidi kadına...
- 7Yehova şahidi kadına 'kan verilmeyecek'...
- 8Yehova şahidi kadına 'kan verilmeyecek'...
- 9Prof. Dr. Çakmak: 20 yılda kanserde yüzde...
- 10Türk doktorun başarısı
- 1Trakya Üniversitesi’nin yemek zammı...
- 2(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 3YÖK Başkanı Saraç: Türkiye’miz 15...
- 4UÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Yiğit'e...
- 5Hayırsever işadamından 3.5 milyon liralık...
- 6(Görüntülü Haber) Kadir Has Üniversitesi’ne...
- 7Kadir Has Üniversitesi’ne 28. Genç iletişimciler...
- 8Zonguldak'ta adı salonlara verilen...
- 914’üncü Geleneksel IB Günü Bienali...
- 1014’üncü Geleneksel IB Günü Bienali...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1Gazetecilik meslek örgütleri yarın İstanbul'da...
- 2(Görüntülü Haber) Türk profesörün...
- 3Kanadı kırık kırlangıcı veterinere...
- 4(Görüntülü Haber)Tek kadın girişimcisi...
- 5(Görüntülü Haber)Polisten kısa filmle...
- 6(Görüntülü Haber) İş adamı dostlarını...
- 7Polisten kısa filmle sigarayı bırakma...
- 8(Görüntülü Haber) İş adamı dostlarını...
- 9Ruh hastalarına müzikli terapi
- 10(Görüntülü Haber)Suriyeli genci 16 yerinden...
- 11(Görüntülü Haber)Restoranda yaşanan...
- 12DHA YURT BÜLTENİ - 1
- 13(Görüntülü Haber) Birecik’te silahlı...
- 14(Görüntülü Haber) Yaya geçidinde çarptığı...
- 15(Görüntülü Haber)Madde bağımlısı...
- 16(Görüntülü Haber) Kartal'da rezidansın...
- 17(Görüntülü Haber) Ağaca çarpan otomobildeki...
- 18DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1
- 19Suriyeli genci 16 yerinden bıçakladılar
- 20RESTORANDA YAŞANAN HIRSIZLIK ANI KAMERALARA...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:56
|07:35
|13:27
|16:32
|19:02
|20:28
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv