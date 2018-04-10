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(Görüntülü Haber) Türk Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü kutlamaları

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı. Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Emniyet...

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 173. Kuruluş Yıl Dönümü Taksim'de düzenlenen törenle kutlandı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173'üncü Kuruluş Yıl Dönümü'nde Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Polis Okulu müdürleri, il emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri, şube müdürleri ile polis meslek yüksekokulu öğrencileri katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan şeref defterini imzaladı. Çalışkan törende yaptığı konuşmada, "Devletimizin ve milletimizin güvenliğinin teminatı olan her bir mensubunun fedakarlık ve cesaret abidesi olmasının yanı sıra nice şehitler ve gaziler veren emniyet teşkilatımızın 173'üncü kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla ve  sevinçle kutluyoruz. Ülkemizin en hızlı gelişen kurumlardan biri olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu nedenle İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak gerek teçhizat gerekse eğitim bakımından daima kendimizi yeniliyor ve çağın gerektirdiği teknolojik imkanlarla teşkilatımızı donatarak varlık sebebimiz olan vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti en hızlı şekilde verebilmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Amacımız İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri yapmak. Bu anlamda ülkelere de örnek olmak. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle bu hedefe ulaşmada muvaffak olacağımıza inancımız tamdır" dedi.

Tören, Polis Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tören yürüyüşü gerçekleştirmesiyle son buldu. 

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