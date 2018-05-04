Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Ocakları Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Temsilciliği üyeleri yürüyüş düzenlendi. Ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup adına konuşan Türk Ocakları Temsilcisi Mehmet Çatlakcan, 3 Mayıs Türkçülük tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkçülük fikrinin 3 Mayısla birlikte fikir ve düşüncenin ötesine giderek bir hareketle birlikte birleşmesidir dedi. Mayıs'ın Türk Milliyetçilerinin birlik günü olduğunu belirten Türk Eğitim Sen Temsilcisi Mahmut Yetişgen de yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.
(Görüntülü Haber) Türk Ocakları'ndan meşaleli anma yürüyüşü
Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Ocakları Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Temsilciliği üyeleri yürüyüş düzenlendi. Ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup adına konuşan Türk Ocakları Temsilcisi...
04 Mayıs 2018 Cuma 11:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.