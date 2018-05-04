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(Görüntülü Haber) Türk Ocakları'ndan meşaleli anma yürüyüşü

Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Ocakları Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Temsilciliği üyeleri yürüyüş düzenlendi. Ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup adına konuşan Türk Ocakları Temsilcisi...

Ahmet KORKMAZ ADIYAMAN,() Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, Türk Ocakları Temsilciliği ve Türk Eğitim-Sen Temsilciliği üyeleri yürüyüş düzenlendi. Ellerinde bayraklarla yürüyüş yapan grup adına konuşan Türk Ocakları Temsilcisi Mehmet Çatlakcan, 3 Mayıs Türkçülük tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Türkçülük fikrinin 3 Mayısla birlikte fikir ve düşüncenin ötesine giderek bir hareketle birlikte birleşmesidir dedi. Mayıs'ın Türk Milliyetçilerinin birlik günü olduğunu belirten Türk Eğitim Sen Temsilcisi Mahmut Yetişgen de yürüyüşe katılanlara teşekkür etti.

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