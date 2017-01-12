(Görüntülü Haber) Türk Kızılayı ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliği yaptı

Taner YENER/İSTANBUL,() Türk Kızılayı ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyal İşbirlikleri Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Sosyopark), imzalanan protokolle üniversite, sivil toplum ve kamu kurumları arasında koordinasyonla yapılacak olan projelerin ilk adımını attı. Göztepe’deki İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlük binasında gerçekleştirilen protokol imza törenine Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Karaman, öğretim üyeleri ve Kızılay temsilcileri katıldı. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞBİRLİĞİ İmza töreninde konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü İhsan Kahraman, “148 yıllık ülkemizin çok kadim bir değeri olan Türk Kızılayı’nın bu işbirliğine biz sadece birkaç adım olarak değil bundan sonra sürekli ve kalıcı olacak sürdürülebilir bir işbirliği olarak bakıyoruz. Özellikle afet alanında bir marka olan Türk Kızılayı’nın yeni trendlere uygun olarak akademik bir perspektifle bundan sonraki faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürme azim ve iradesine üniversitemizin çok değerli akademisyenlerinin önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.” şeklinde konuştu. CANLI BİR LABORATUVAR ALANI AÇILACAK Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ise bir afet ve dayanışma kurumu olan Kızılay ile bir medeniyet perspektifinden akademik dünyaya bilim üreten güzide kurumun işbirliğinin ben çok kıymetli sonuçlar doğuracağına inandığını ifade etti. Kızılay olarak akademik dünyanın ihtiyaç duyduğu canlı bir laboratuvar alanını açacaklarını belirten Kınık, “Bununla ilgili gerekli katkıları da yapacağız. Yeni tesis etmekte olduğumuz Kızılay Akademi ki bu işbirliklerinin bir platformu olacak. Bu anlamda sizlerin sonsuz anlamda kullanımına açık bir platform olacak. Ümit ediyoruz ki bu işbirliği gerçekten bir insan ıstırabının dindirilmesine bile vesile olsa bizim için kafidir. Ama Türkiye’de ve etrafımızdaki bu içinden geçmekte olduğumuz çok zor dönemleri inşallah hafifletecek yenilikçi bir takım atılımlara vesile olacak” dedi. Proje ile bölgesel ihtiyaçları göz önünde bulundurarak gerçekleştirilen işbirliği ile her iki kurumun süreçlerde aktif olarak yer aldığı toplumsal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Sosyopark, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitenin akademik kadrolarından, araç-gereç ve sair materyalinden, bilgi birikiminden istifade ederek, örgütlenme, faaliyet alanlarıyla ilgili bilgilere etkin bir şekilde ulaşma ve uygulamalarının verimliliğini ölçebilme olanağı sağlıyor.