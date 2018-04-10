Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.
(Görüntülü Haber) Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı kazada yaralandı (1)
Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'un Karamanlı ilçesinde trafik kazası geçiren Türk Halk Müziği sanatçısı Esat Kabaklı yaralandı.
10 Nisan 2018 Salı 18:29
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