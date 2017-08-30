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(Görüntülü Haber) Türk bahriyesinin genç subaylarına terönle diplomaları verildi

YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 45’i kadın 226 teğmen, törenle diplamalarını aldı. Diploma töreni Yalova'nın Altınova İlçesi'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki...

YALOVA’da Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda eğitimlerini tamamlayan 45’i kadın 226 teğmen, törenle diplamalarını aldı.

Diploma töreni Yalova'nın Altınova İlçesi'nde bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı’ndaki Şehit Deniz Kurmay Kıdemli Albay B. Hüsnü Dizdar Açık Spor Tören Alanı’nda gerçekleştirildi. Programda ‘2016 Yılı Dış Kaynaktan Temin Edilen Muvazzaf Subay Adayları Temel Askerlik ve Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimi’ni tamamlayan 189 subay adayı ile ‘2017 Yılı Subaylık Nosyonu Kazandırılması Eğitimini’ başarı ile tamamlayan 37 muvazzaf astsubaya törenle diplomaları verildi. 

Törende konuşan Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, diploma alan subaylara seslendi. Gedik, “Sizler, Türk bahriyesinin geleneklerini ve denizciliği iyi seviyede öğrenmiş, Atatürk ve Cumhuriyetimizin değerlerini içtenlikle benimsemiş bahriyemizin en genç subayları olacaksınız. Meslek yaşantınız süresince Atatürk ilke ve inkılâpları en büyük yol göstericiniz olacak. Doğruluk ve dürüstlük prensibinden sapmayın. Doğru bildiğinizi askeri terbiye içerisinde cesaretle söyleyiniz. Daima adil, gerçekçi, güvenilir ve çalışkan bir subay olun” dedi.

Mezunlar adına konuşma yapan Mühendis Teğmen Oğuzhan Ünlü ise “Yeni mezun 226 deniz teğmeni olarak içtiğimiz anda bağlı kalarak emrinizde görev yapacak personele sadece emir vermeyi değil aynı zamanda bilgi, insani ve ahlaki değerleri aktaran birer subay olacağımıza, Atatürk, ilke ve inkılâplarının ışığında Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz bekçileri olarak aziz vatanımız için canımızı seve seve vermekten asla kaçınmayacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından bölümlerini birinci olarak tamamlayan teğmenlere diplomalarını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız,  Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, Altınova Kaymakamı Zafer Engin ve Deniz Albay Ali Çelik takdim etti.  

Program diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından tören geçişiyle program sona erdi.

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