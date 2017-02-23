(Görüntülü Haber) Türk askeri Kardak'ta kuş uçurtmadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'ne bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bugün Türk sahil güvenlik botları ve helikopteri kuş uçurtmadı. Türk sahil güvenlik ekipleri, bugün de Kardak kayalıklarındaki devriye nöbetini sürdürdü. Kardak kayalıkları önünde bir, 1 mil uzaklıkta ise 2 Türk sahil güvenlik botu devriye görevini gerçekleştirdi. Saat 15.30'da bölgeye gelen sahil güvenlik helikopteri, Kardak kayalıkları üzerinde yaklaşık 15 dakika yüksekten uçuş yaptı. Leros ile Kalalimnos Adası önündeki Yunan sahil güvenlik botları, kendi sularından Türk sahil güvenlik helikopteri ve botlarının hareketlerini izledi. Öte yandan sosyolog- yazar Özcan Demir'in 19 Şubat'ta twitterden paylaştığı ve Türk SAT'larını Kardak önlerinde gösteren fotoğraf, bugün Yunan medyasında geniş yer buldu. Yunanistan'da yayın yapan 'www.protothema.gr' haber sitesi, Demir'in fotoğrafını yayınlayarak 'Türkler Kardak'da gerginlik peşinde' başlığını attı. Bölgedeki gelişmeleri ise Hürriyet gazetesini kaynak göstererek okuyucularına duyurdu.