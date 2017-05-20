(Görüntülü Haber) Turizm ve Sanat Festivali, Yörük göçü ve kortejle başladı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.



Radyo D ve Dream Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 17'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, vatandaş ve yerleşik yabancılar ile tatilciler katıldı.



Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleri ve gösterileriyle dikkati çektiği kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü. Animasyon gösterilerinin yanında develerle temsili Yörük göçünün de canlandırıldığı kortej, tarihi Kızılkule önüne kadar sürdü. Burada oluşturulan alanda ‘3 Bas Opera Grubu’ konser verdi.



Sunuculuğunu Radyo D’nin sevilen sunucusu Sema Eryiğit Emek’in yaptığı festival, 22 Mayıs'a kadar sürecek. Festival bugün DJ Emrah Karaduman performansının ardından Candan Erçetin konseriyle devam edecek. Festival kapsamında 21 Mayıs’ta Haluk Sarıtaş ile Zara, 22 Mayıs’ta ise Erdem Kınay ve Mustafa Ceceli hayranlarıyla buluşacak.