(Görüntülü Haber) Turizm elçisi kelebekler

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - ANTALYA Tanıtım Vakfı'nca (ATAV), kentin sahip olduğu 3'ü endemik 183 kelebek türüne ilişkin kitap hazırlandı. Kitap ile dünyadaki kelebek tutkunlarının kente çekilmesi hedefleniyor.



Türkiye'deki yaklaşık 350 kelebek türünden 3'ü endemik olmak üzere 183'ü, Antalya'nın dağlarında ve yaylalarında görülüyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla kelebek çeşidine sahip Antalya'nın bu özelliğini kullanmak isteyen ATAV tarafından 3 yıllık çalışmanın ardından 'Antalya Kelebekleri' adlı kitap hazırlatıldı. Yakın zamanda yaşamını yitiren Prof. Dr. Olcay Yeğin ile çalışma arkadaşlarının fotoğrafladığı kelebeklerin özelliklerine ve nerelerde bulunduklarına yönelik bilgiler de kitapta toplandı.



350 KELEBEK TÜRÜNDEN 183'Ü ANTALYA'DA



ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege, dünyada kelebekleri takip eden ve bunlar için kamp kuranlar olduğunu vurguladı. Bu kişilere Antalya'nın kelebek türü açısından ne kadar zengin olduğunu göstermek amacıyla kitap hazırlattıklarını belirten Ege, "Türkiye'de 350 civarında kelebek çeşidi var. Antalya'da ise bu kelebeklerden 183'ü bulunuyor ve bunlardan 3'ü endemik. Kitapta, harita üzerinde kelebeklerin görülebileceği alanlar numaralandırıldı. Görsel ve bilgi hazinesi olarak başka bir kitap yok. Yaylaları çekim merkezi haline getirmek, doğa alanlarının ne kadar harika olduğunu göstermek ve eko turizme dikkat çekmek amacıyla bu kitap hazırlandı" dedi.



ÇOCUKLARA KELEBEKLERİ ANLATACAKLAR



Kelebeklerin hayranları olduğunu dile getiren Başkan Ege, sürdürülebilir turizm için eldeki kaynakları gösterdiklerini aktardı. 'Antalya Kelebekleri' kitabını vakıf yararına sattıklarını belirten Ege, belediye başkanlarının da gittiği yerlerde bu kitapları yabancı konuklara hediye ettiğini söyledi. Kitapta, 3 dilde kelebekler hakkında bilgi verildiğini kaydeden Ege, sergilerle tanıtıma devam ettiklerini vurguladı. Ege, "Şimdi okullarda sergi açacağız. Çocuklara turistlerin sadece deniz için gelmediğini aynı zamanda 183 kelebeği görmeye geldiğini anlatmaya çalışacağız. Çocuğun ağzında bakla ıslanmıyor, bunu herkese anlatacaktır. Bu kanalı kullanmak istiyoruz" diye konuştu.