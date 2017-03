(Görüntülü Haber) Turizm Bakanı Avcı, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ile görüştü

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL, () KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov ile Özbekistan Ekonomik İlişkiler, Yatırımlar ve Ticaret Bakanı Elyor Ganiyecile ile görüştü. İstanbul'daki görüşmenin sonunda Bakan Avcı, basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulundu. Bakan Avcı, Azimov'un üç günden beridir Türkiye'de olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ile de görüştüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bugün de özellikle ülkelerimizin arasındaki kültürel ve turistik işbirliğini imkanları üzerine çok verimli bir görüşme yaptık. Özbekistan, 30 milyon kusur nüfusu ile çok önemli bir ülke. Ne yazık ki bugüne kadar özellikle turizm alanındaki potansiyelini gerektiği gibi değerlendirebilmiş değil. Bu bakımdan Türkiye'nin turizm alanındaki başarılarından yola çıkarak turizmde her alanda işbirliği yapmak istiyorlar" dedi. Bakan Avcı, "Dost ve kardeş Özbekistan'a memnuniyetle, Özbek halkının bütün dünyada tanınması ve ülkenin kültürel değerlerinin anlatımı ve tanıtımı için ne gerekiyorsa bunu yapmaya hazır olduklarını kendilerini söyledik. Mayıs ayında beraberinde turizm alanında faaliyet gösteren bir heyetle Taşkent'e ziyarette bulunacağız. Zaten şimdiden bazı arkadaşlarımızı Özbekistan'daki turizm potansiyelinin bir fotoğrafını çektirmek için görevlendirdik. Onlardan gelecek ön bilgiler doğrultusunda, biz Özbek turizminin gelişmesi için neler yapabileceğimize dair dosyalarımızı daha iyi çalışmış olarak mayısta tekrar görüşeceğiz." "İŞBİRLİĞİ HEM ÖZBEKİSTAN'A HEM DE TÜRKİYE'YE YARAR" Özbekistan'tan Turkiye'ye gelen turist sayısının 150 bin civarında, Türkiye'den Özbekistan'a gidenlerin sayısının ise 15 bin olduğunu aktaran Avcı, "Aşağı yukarı 10'da 1. Dolayısıyla burada bir dengesizlik var. Bunun artması lazım. Dediğim gibi Özbekistan bütün potansiyeline rağmen bugüne kadar en fazla bir milyon 200 bin turist ağırlayabilmiş bir ülke. Halbuki, o ölçekte ve o imkanlara sahip bir ülkenin 20 milyonu yakalaması içten bile değil, gerekli uygun alt yapı yatırımları ve tanıtım stratejileri uygulandığı takdirde Özbekistan'ın turizm bakımından gerçekten önü çok fazla açık görünüyor. Türkiye ile işbirliği hem Özbekistan'a hem de Türkiye'ye yarar. Bu karşılıklı geliş-gidişler şimdi biliyorsunuz, Türk Hava Yolları'nın Özbekistan'a her gün uçuşu var. Dolayısıyla turizm alanında başlayan ilişkiler farklı alanlara; ticaretimize, kültürümüze yansır. Dolayısıyla bu alanda yapabileceğimiz her girişim farklı sektörlere nasıl olumlu yansıttığını önümüzdeki günlerde görürüz" dedi.