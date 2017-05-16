(Görüntülü Haber) Turistlerin getirdiği ülke tabaklarından koleksiyon yaptı

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde L'oceanica Beach Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı 60 yaşındaki Mustafa Kılıç, turistlerin ülkelerinden getirdikleri tabaklarla 1600 parçalık koleksiyon yaptı. Tabak koleksiyonunu otelde sergileyen Kılıç, sayısı gittikçe artan tabaklara yer bulamayınca kiracısını çıkarıp koleksiyonunu dükkanına da taşıdı. Kemer'e bağlı Çamyuva Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı L'oceanica Beach Resort Otel'de 80'e yakın ülkeden gelen 1600 civarında tabaktan oluşan koleksiyon büyük ilgi görüyor. 2014 yılında Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan tatile gelen Gülnaz Kabirova'nın hediye ettiği tabakla koleksiyona başlayan Mustafa Kılıç, tabak koleksiyonunu otelde sergilemeye başladı. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILINCA İLGİ ARTTI Gelen tabaklar içerisinde aynı şehre ait olanların yanında, üzerinde devlet başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı tabakların da bulunduğunu söyleyen Mustafa Kılıç, 3 yılda oluşturduğu koleksiyonunun otelin lobisinden resepsiyonuna kadar birçok duvarı süslediğini aktardı. İlk hediye tabağı barda sergileyip fotoğrafını da çekerek sosyal medyada paylaştığını anlatan Mustafa Kılıç, kısa sürede çok sayıda hediye tabak geldiğini kaydetti. Otele gelen misafirlerle bu tabaklar nedeniyle bir bağ oluştuğunu belirten Kılıç şöyle dedi: "Rusların Facebook'u dediğimiz Vkontakte'de 7 bin 500'ün üzerinde takipçimiz var. Orada 'Teşekkür ederiz Gülnaz'a bu güzel hediyeyi bize getirdiği için' şeklinde tabağın fotoğrafını paylaştım. Onu dedikten sonra onlarca, yüzlerce bir anda koleksiyonluk tabaklar gelmeye başladı. Tabaklara özel bir yer yaptık. Bu kadar geleceğini düşünemedik. Önce yaklaşık 300-400 tabak koleksiyonu yaptık. Fakat güzel olanı şu; insanlar başka yere tatile gittiklerinde o tabaklardan alıp saklayıp, bize bir sene sonra tatile gelirken getirmeleri oldu." İLGİDEN MEMNUN KALDI Turistlerden gelen hediye tabaklara karşılık kendilerinin özel yaptırdığı tabakları hediye ettiklerini belirten Kılıç, koleksiyonunda ABD, Kanada, Şili, Arjantin, Patagonya, Brezilya, Avustralya, Japonya, Çin, Almanya ve Avrupa'nın şehirlerinden tabaklar olduğunu belirtti. Patagonya'nın nerede olduğunu ilk başlarda bilmediğini ancak oradan bir hediye tabak gelince araştırıp öğrendiğini de söyleyen Kılıç, koleksiyonuna olan ilgiden memnun kaldığını vurguladı. TABAKLAR İÇİN KİRACISINI ÇIKARDI Sürekli gelen hediye tabaklar nedeniyle koleksiyonuna yer bulma sıkıntısı yaşadığını da belirten Kılıç, gümüşçülük işiyle ilgilenen kiracısını tabaklar için dükkandan çıkarmak zorunda kaldığını kaydetti. Kılıç, şöyle dedi: "Şimdi burayı daha düzgün hale getirip sunumunu burada yapacağız. Öyle görünüyor ki ileride resepsiyonun, lobinin her tarafında bu tabak koleksiyonunu göreceğiz. Dünyanın takriben 80 küsur ülkesinden 1600 civarında tabağımız var. Evet bazı şehirlerden birkaç tane getiriliyor ama çok enteresan, insanlar bu tabakları takip ediyor ve aynı desen tabak gelmedi şu ana kadar. Hepsi farklı farklı ve bu da bizi mutlu ediyor." 'BENİM DE KOLEKSİYONUM VAR' Mustafa Kılıç'a 2014 yılında ilk tabağı getirerek koleksiyona başlamasına ön ayak olan Gülnaz Kabirova ise kendisinin de böyle bir koleksiyonu olduğunu anlattı. Koleksiyonuyla ilgili Kılıç'a fotoğraflar gösterdiğini de belirten Kabirova, "'Bu şekilde otele gelen misafirlerin neden geldiğini görürsünüz' dedim. Mustafa bey de bu fikrin çok iyi olduğunu söyledi. Şimdi ise görüldüğü gibi bir sürü tabak var. Bunun için de çok mutluyum" dedi.